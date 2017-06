La Comunitat Valenciana està "millor que fa dos anys" malgrat el llast del finançament i el dèficit d'empleats públics

Aquest dijous, 29 de juny, es compleixen dos anys del nomenament del Consell de Ximo Puig, que governa en la Generalitat gràcies a l'Acord del Botànic, rubricat després de les eleccions autonòmiques de maig de 2015 per PSPV i Compromís (els partits que formen el Govern valencià) junt a Podem, el partit que els ofereix estabilitat parlamentària. Per aquest motiu, Puig acompanyat de la vicepresidenta Mónica Oltra, han fet balanç de la primera meitat de la legislatura, un balanç sense "triomfalismes" ni "autocomplaença" però en el qual han explicat que els valencians estan "millor que fa dos anys". Així, han comentat com després d'un primer any dedicat a la "reparació", en aquest segon exercici s'han "posat les bases" del futur i s'ha començat a "reconstruir" la Comunitat Valenciana.

Així, la principal diferència que existeix pel que fa a fa dos anys és que "ja no es roba", ha sentenciat Oltra, qui ha descrit alguns dels assoliments de l'Executiu autonòmic, com: la derogació dels copagaments farmacèutics i en dependència; la reforma de l'IRPF per a 1,5 milions de ciutadans "paguen menys impostos"; inversió en la "dignificació" de les infraestructures sanitàries o educatives; la neteja i transparència de les institucions, "qualsevol valencià pot saber quants diners públics es gasta en què i a qui es contracta"; "ja no cal passar per mossegades o peatges en B"... "Xicotets canvis que milloren la vida dels ciutadans", ha dit la també consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

El cap del Consell, per la seua banda, ha destacat que l'Executiu té un "projecte compartit" amb la societat valenciana, que els va encarregar un canvi "urgent" i "imprescindible", un canvi que ha assegurat ha arribat "des de la pluralitat, que és sinònim d'estabilitat i des de la cogestió, que és sinònim de fortalesa". En aquest sentit, ha defensat al seu govern com a "paradigma de transparència i fiabilitat", una cosa que s'ha aconseguit gràcies al treball realitzat per a alçar la "hipoteca reputacional" de la Comunitat Valenciana: "Hem aconseguit que es fien de nosaltres i que cap valencià s'avergonyisca del seu govern".

Indicadors positius

Puig ha destacat com tots els indicadors econòmics i socials "han millorat" en els últims dos anys: "Hem passat de l'economia de l'especulació a la de la innovació i hem retallat tres vegades més que la mitjana espanyola els indicadors de pobresa". Tot açò malgrat els problemes ocasionats pel deficient finançament autonòmic, "esperem que el Govern complisca la seua paraula i en 2017 tinguem en marxa el nou sistema de finançament, caducat en 2013", i per l'insuficient nombre d'empleats públics, "estem a la cua d'Espanya en nombre de funcionaris per habitant". "Som la comunitat amb menys inversió per habitant", ha insistit Oltra, qui ha explicat que, amb aquesta situació, la Generalitat trau recursos d'una "major eficiència" i "del que no es roba, ja que no gastem diners en 'saraos' i 'bobades' que només beneficien a uns quants".

Així, Ximo Puig ha sentenciat que el problema valencià existeix: "Hem aconseguit que es visibilitze". S'ha referit a la gran mobilització cívica anunciada pels empresaris per al 9 d'Octubre: "Fa quaranta anys els valencians eixírem al carrer per a reclamar l'autogovern, ara volem que siga possible l'autogovern". "La nostra major frustració és no poder anar al ritme que ens agradaria per no disposar dels recursos que ens corresponen", ha matisat la vicepresidenta.

Tant Oltra com Puig -qui ha preferit no puntuar la gestió de l'Executiu, "açò l'han de fer els ciutadans, encara que en les enquestes que s'han publicat la valoració és positiva"- han reconegut que encara queda "molt per fer". No obstant açò, han apuntat que malgrat que el Consell del Botànic "no fa ni màgia ni miracles, però hi ha una millor gestió, uns millors resultats i un millor futur".

Un Consell, sense canvis a la vista

El president ha assegurat que no té previst realitzar canvis en el primer escalafó del Consell: "Tenim un equip molt cohesionat i confie en tots els consellers, per la qual cosa no veig cap motivació perquè s'hagen de produir canvis". El cap del Consell ha rebutjat que els processos orgànics dels partits, com el qual està vivint el PSPV amb les primàries i el seu congrés nacional, puguen afectar al Govern del Botànic: "Som conscients de la fortalesa que ens dóna la diversitat i el Consell està blindat, com ha quedat demostrat aquests dos anys en els quals també hem viscut processos orgànics i electorals que no han afectat a l'estabilitat de l'Executiu".

Puig també s'han referit a la posada en marxa de la nova televisió: "No permetrem que una tele manipulada ni que siga un desvari econòmic".

Finalment, la vicepresidenta ha fet una defensa de la gestió de Vicent Marzà al capdavant de la conselleria d'Educació: "S'ha posat als xiquets en el centre de l'activitat política, defensant els seus interessos per sobre dels interessos ideològics o empresarials i promovent la igualtat entre els alumnes i la transmissió de valors en el sistema educatiu".