Condemnat el PP a pagar 568.000 euros a Fira València pel seu congrés de 2008

El Jutjat de Primera Instància nº 1 de Madrid ha condemnat al Partit Popular a abonar 568.511 euros a Fira de València per la cessió del recinte firal al juny de 2008 per a la celebració els dies 20, 21 i 22 d'aqueix mes d'un congrés nacional de la citada formació política, segons informa l'Oficina de Premsa del TSJ de Madrid.

En la sentència queda acreditat que va existir un contracte verbal entre les parts, sense que siga necessari el contracte escrit, que va establir les condicions de l'acord, conforme a l'article 1262 del Codi Civil, en relació tant a l'espai objecte d'ocupació com a cadascun dels serveis accessoris que van ser afegint-se al pressupost inicial.

Malgrat l'opinió del Partit Popular que l'abonament de l'espai i els subministraments necessaris per a portar avant l'esdeveniment, -entre uns altres, els de neteja, metges, de seguretat o logístics-, quedaven saldats amb la publicitat que obtenia Fira de València al celebrara en les seues instal·lacions la convenció política, la jutge estableix que la formació "està obligada a pagar per l'espai i els serveis que va utilitzar, sense que puga acceptar-se en cap cas, tal com sosté, que la pretesa falta de concreció o d'acceptació li permeten haver utilitzat aqueix espai i aqueixos serveis sense pagar res a canvi".

La jutgessa estima íntegrament la demanda de Fira de València i descarta les al·legacions del PP respecte a que el nombre de metres quadrats ocupats va ser menor que el que apareix en la factura o que no han de facturar-se els subministraments. Contra aquesta sentència cap recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Madrid.

"Es fa justícia"

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha expressat aquest dilluns la seua "satisfacció" per la decisió del jutjat de Madrid de condemnar al PP i ha subratllat que, d'aquesta forma, es "fa justícia" davant una "situació intolerable" i una "gran vergonya" generada pels populars, que "haurien d'assumir la responsabilitat política d'haver-hi estat tant temps sense pagar".