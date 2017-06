El Consell vota en contra del límit de dèficit fixat pel Govern de Mariano Rajoy

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha confirmat aquest dijous que el Consell ha votat en contra de la proposta del Ministeri d'Hisenda per a fixar en el 0,3% del producte interior brut (PIB) el límit de dèficit o sostre de despesa de les comunitats autònomes. El govern valencià ja va votar en contra de l'objectiu fixat per Madrid en 2016.

Soler ha manifestat en un comunicat que "la Comunitat Valenciana censura la deslleialtat del Govern central que proposa un repartiment unilateral del dèficit que danya els serveis bàsics, que són els que presten les comunitats autònomes".

"A més -ha afegit el conseller Vicent Soler- no podem acceptar un repartiment opac del dèficit com el que se'ns ha plantejat en la trobada d'avui, perquè no se'ns explica com es realitza aqueix repartiment vertical i com s'assigna la despesa a cada administració".

Soler ha realitzat aquestes declaracions al final de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera celebrada aquest dijous a Madrid, en la qual ha estat acompanyat per la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, María José Mira, i el director general de Pressupostos, José Moreno.

En aquesta trobada, la Comunitat Valenciana ha votat en contra del sostre de dèficit proposat pel Govern per al període 2018-2020, que situa en el 0,3% el límit de dèficit per a l'any pròxim i el 0,0% per a 2019 i 2020. "La Comunitat Valenciana s'ha posicionat en contra perquè el sostre de dèficit i la distribució vertical realitzada pel ministeri és una mostra més de deslleialtat institucional enfront de l'Estat compost, que és l'Estat espanyol, on les comunitats autònomes són una part important perquè són els qui presten als ciutadans els serveis més bàsics i essencials".

"Que d'una manera unilateral el Govern d'Espanya fixe un repartiment asimètric sense donar explicacions, sense respondre a cap criteri objectiu, ni tan sols a un tan elemental com és el repartiment de la despesa pública entre administracions, significa que no entenen que estem en un model descentralitzat plenament constitucional", ha dit Soler.

"A la Comunitat Valenciana -ha explicat Soler- hem fet un gran esforç per reduir el dèficit però mai podrem arribar al nivell que planteja de manera unilateral el Govern d'Espanya mentre el sistema de finançament autonòmic seguisca sent l'actual".

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic ha explicat que el problema de base "és la insuficiència global que tenim les comunitats autònomes en general, i algunes en particular, i que és insostenible. I no es tracta d'un problema de partits polítics o de governs, al final és un problema de la ciutadania, que és qui necessita hospitals, escoles o dependència, i no obstant açò no arriba els diners".

"Aquesta situació suposa, per exemple en el cas de la Comunitat Valenciana, que tinguem problemes de caixa, problemes de liquiditat, i que no puguem atendre els nostres pagaments a proveïdors", ha afegit Soler.

En aquest sentit el conseller Soler ha recordat que l'any passat, en el qual va haver-hi eleccions, el Ministeri d'Hisenda va ingressar al juny el FLA extraordinari i en el mes de juliol la liquidació de dos anys abans. "Però en un Estat responsable, d'Europa occidental, aquests serveis han de tenir un finançament permanent, estable i tranquil, perquè en definitiva afecta als ciutadans, i açò no està passant per culpa de l'actual sistema", ha dit.

La Comunitat Valenciana és la pitjor finançada d'Espanya i açò significa que, malgrat gastar menys que la mitjana, la Comunitat té un dèficit superior a la mitjana. "Açò no se soluciona i aqueixa no solució està afectant a l'estat del benestar i a tots els valencians. Aquesta situació s'havia d'haver solucionat en el 2014 però no ha sigut així.", ha afirmat Soler.

La Comunitat Valenciana està a favor de l'estabilitat pressupostària i els objectius de dèficit del regne d'Espanya, però no de la distribució interna que ha fet el Ministeri d'Hisenda entre els diferents administracions.

En aquest sentit, en la reunió s'ha proposat un canvi en la distribució vertical del dèficit favorable a les comunitats autònomes, de manera que es tinga en compte el pes relatiu i la naturalesa dels serveis que presten les autonomies, que gestionen els serveis públics fonamentals.