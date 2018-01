El Consell cedeix davant el "xantatge" del conveni amb Farmaindustria per a "poder pagar a proveïdors"

El Consell ha aprovat aquest divendres l'adhesió al conveni subscrit entre el Govern i Farmaindustria, que estableix incentius o mesures compensatòries a la indústria farmacèutica en el cas que la despesa en medicaments comercialitzats per les empreses integrades en aquesta patronal no cresca al mateix ritme que el Producte Interior Brut (PIB). Aquesta mesura és una de les condicions " sine qua non" imposades per l'Executiu de Mariano Rajoy per poder disposar dels diners del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) corresponent a 2017 -la Comunitat Valenciana va rebre el passat any més de 1.400 milions d'euros del FLA-.

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha qualificat aquesta obligació 'voluntària' de "xantatge" del Govern a les comunitats autònomes a la qual han d'accedir per "poder pagar a proveïdors". "Com hem de passar per la pedra per a accedir al FLA, ens hem adherit voluntàriament a aquest conveni", doncs si no "probablement no ho faríem", ha dit Oltra, qui ha insistit que açò suposa "un 'tràgala'" que s'engoleixen "com poden".

"Açò és combregar amb rodes de molí", ha lamentat Oltra, qui ha insistit que les comunitats autònomes que recorren a la subhasta de medicaments, com és el cas d'Andalusia, els aconsegueixen a un preu més barat que les que estan adherides al conveni amb Farmaindustria: "Açò és un fet".

"Entre l'espasa i la paret"

La consellera de Sanitat, Carmen Montón, va criticar aquest conveni que posa a les comunitats infrafinançades, com és el cas de la valenciana, "entre l'espasa i la paret". En opinió de Montón, aquest acord, que va qualificar de "despropòsit", afavoreix a la indústria farmacèutica i no a les comunitats, a les quals s'obliga a adquirir medicaments de marca en detriment dels genèrics o biosimilars, que queden exclosos del contracte.

La despesa farmacèutica a la Comunitat Valenciana ronda els 2.000 milions d'euros anuals.