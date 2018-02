Les Corts exigeixen la Fiscalía la devolució d'1,2 milions d'euros de la campanya de la Gürtel del PP

"Anar dopat a les eleccions i finançar-se irregularment no és joc net". Aquesta ha sigut, en paraules de Mireia Mollá, la recriminació de les Corts valencianes al Partit Popular. La majoria d'esquerres de la càmera parlamentària ha aprovat una iniciativa de Compromís per a demanar al Consell que demane al Govern central que la Fiscalia investigue la subvenció que van rebre els populars després de la campanya de les eleccions de 2007.

Un informe de l'Agència Tributària remès al Tribunal Superior de Justícia valencià constata que en 2007 el partit de Francisco Camps va percebre 517.614 euros en aportacions irregulars d'empreses constructores, i en 2008 aquestes 'donacions' van ascendir a 683.524 euros. L'informe es va publicar en 2013 i aquestes setmanes s'està jutjant en l'Audiència Nacional a la cúpula de l'expresident Camps per aquestes campanyes en una de les peces del cas Gürtel. Els empresaris han confessat aquests pagaments en el judici i han assenyalat els dirigents populars com a responsables del sistema.

Per a aqueixa campanya els populars van rebre 1,2 milions d'euros en subvencions de l'Estat. "Aparentment havien complit les regles de joc", ha dit la diputada de Compromís, que ha recordat les seues denúncies. Conegudes les confessions, els populars, diu Mollá, han de retornar l'import perquè es tracta de diners "que mai havien d'haver rebut".

Curiós ha sigut el paper del diputat de Ciutadans Toni Subiela, el qual ha defensat la posició del grup en aquesta proposta. Una posició que, segons han coincidit diversos diputats, semblava realitzada per un diputat del PP. Subiela ha plantejat que potser tot siga una estratègia de Ricardo Costa per a inculpar a Camps, ha preguntat-, que pot ser idea del propi Camps o que el finançament il·legal pot afectar a més d'una campanya. "Ara Costa és el gurú de Compromís?", ha preguntat, per després criticar la falta de rigorositat de la proposta i demanar que deixen actuar a la Fiscalia. Finalment, Cs s'ha abstingut.

La resposta de la diputada popular Maria José Catalá -sense rastre d'Isabel Bonig en el debat- ha anat dirigida a criticar els comptes de Compromís. "De moment el que és clar és que els comptes que es nega a aprovar el Tribunal de Comptes són els de Compromís" i al·ludeix a "una estranya maniobra de comptabilitat d'ingressos" o a una "vessa extraordinària de quotes per a la campanya al Parlament Europeu". "No sé com fiquen l'anegueta en aquest tipus de coses, primer justifiquen la comptabilitat del seu partit, 1,6 milions d'euros", ha reiterat.

El representant de Podemos, Antonio Estañ, ha recriminat Ciutadans que critiquen la corrupció a Andalusia, Madrid i la gestió del Govern d'Espanya i donen suport a aquests líders. A més, ha insistit en la necessitat que s'impulsen polítiques per a la recuperació dels diners desapareguts en la corrupció.

Finalment, el portaveu socialista, Manolo Mata, ha considerat que "Si no haguera sigut per la batalla que vam donar amb Compromís i Esquerra Unida el PP no haguera pagat a Fira València o Cacsa", ha ressaltat, per a recordar les paraules de l'expresident Camps dient que la campanya seria més austera i els diners sobrants ho donarien a Càrites: "Quins pocavergonyes enganyant a la gent".

Per tant, considera que "és una obligació moral, política i fins a de fe religiosa que si se sap que es van dopar electoralment han de retornar els diners" i ha conclòs: "Són reus de corrupció de caràcter indefinit i no revisable, li queden dècades per a purgar-se".