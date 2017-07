La Diputació duplica la seua inversió en l'exhumació de fosses comunes de la repressió franquista

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i la diputada de Memòria Històrica, Rosa Pérez Garijo, han anunciat una ampliació en la inversió en exhumacions durant la seua visita als treballs de la fossa 113, apuntant que així es compleix amb la seua intenció d'eliminar l'estigma i reparar a les víctimes de la repressió franquista.

“Si eres fill d'un afusellat, estaves marcat per sempre”, es lamentava una de les filles dels afusellats en l'anomenat 'Mur d'Espanya' del cementeri de Paterna. Davant situacions com estes Rodríguez explica que "la Diputació de València va entendre, des del primer moment, que treballar per dignificar la vida de les persones i reparar la memòria històrica era un deute moral".

El president de la Corporació provincial ha destacat que és un “orgull” estar al costat dels familiars “d'aquells que van lluitar per la legalitat vigent i la llibertat de totes i tots”. Aquest compromís es veurà plasmat amb una ajuda econòmica que supera el doble de la previsió inicial, passant de 233.000 a més de 500.000 euros, per a fer front a totes les peticions rebudes enguany.

A més d'anunciar l'ampliació de crèdit, la diputada de Memòria Històrica ha recordat que la Corporació provincial és la primera administració valenciana que ha portat endavant exhumacions de fosses comunes. “Estem molt satisfets amb l'equip de govern de la Diputació de València, que ha apostat per aquesta reivindicació històrica i que, després de dos anys de govern, ha engegat ja dues convocatòries”, ha destacat Pérez Garijo.

Per la seua banda, el director arqueològic de ArqueoAntro, Miguel Mezquida, ha informat als responsables de l'ens provincial del desenvolupament dels treballs en la Fossa 113. Fins avui s'han exhumat 42 cossos dels 52 a 60 que esperen trobar. Mezquida ha destacat que, a més dels nombrosos municipis valencians, en el procés d'identificació estan implicades famílies de províncies com Burgos, Granada o Madrid. “Moltes vegades es diu que no hi ha familiars interessats i estem demostrant que no és veritat”, ha manifestat.

El director dels treballs ha recordat que, ara com ara, hi ha mobilitzades 35 famílies de més de 5 fosses diferents “només en el cementeri de Paterna”. “Les víctimes veuen que hi ha possibilitat, gràcies a les ajudes de la Diputació, de portar avant aquests processos que s'han vist truncats des de la Transició”, ha assenyalat Mezquida. Una vegada exhumats els cossos, l'equip d'experts enviarà les restes al Laboratori de Medicina Legal de Madrid per a realitzar els estudis antropològics i iniciar els cotejos d'ADN amb els familiars de les víctimes.