Els quatre diputats que van abandonar Ciutadans no podran formar grup propi en les Corts

En funció del criteri dels lletrats de la cambra aplicant el reglament de les Corts, els quatre parlamentaris autonòmics que van abandonar Ciutadans fa uns dies passaran a ser diputats no adscrits, al costat de Covadonga Peremarch (ex de Podem) i Miquel Domínguez (que va deixar el PP després de ser imputat).

Així ho ha comunicat la síndica de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez, després de la junta de portaveus d'aquest dilluns.

Alexis Marí, Alberto García, Domingo Rojo i David de Miguel conserven els seus drets individuals com a diputats però no podran tenir portaveu ni consituir-se com a agrupació, tal com havien sol·licitat en el seu escrit la passada setmana.

Els parlamentaris que van abandonar el grup criticant el seu viratge a la dreta i pràctiques de la Gestapo tindran dret a formular preguntes orals i escrites, explicar la seua posició de vot, participar en una comissió cadascun i presentar esmenes a les proposicions legislatives.

No podran, per contra, participar en la diputació permanent, presentar mocions, ni contractar personal. Cada cinc plens, un diputat tindrà dret a una pregunta oral, però no a participar en la sessió de control.

La formació taronja, en funció de la Llei d'Hondt, perdria un representant en cada comissió i, segons ha explicat el portaveu de Podem, algunes hauran d'augmentar el nombre de diputats a 16 o 17 per a no trencar l'equilibri de majories. Els diputats que ja no formen part del grup Ciutadans triaran en quina comissió volen participar.