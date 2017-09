Els negocis immobiliaris de l'ala cristiana del PP en el barri del Carme de València

La Fundació Vives ha pres un nou rumb. L'entitat que va impulsar l'ala cristiana del PP -amb l'expresident de les Corts Juan Cotino i l'exedil de València Miquel Domínguez com a principals referents- per a convertir-la en un vertader " think thank" on es formaren els seus quadres ha vist reduïda la seua activitat a un curs de lideratge en la Universitat Catòlica de València. En el seu patronat queden poques persones vinculades als populars i des de 2013 -amb la crisi i l'arribada d'Alberto Fabra- va deixar de rebre importants subvencions públiques.

Però no sempre va ser així. La Fundació Vives es va situar a l'ombra dels executius d'Eduardo Zaplana i sobretot de Francisco Camps, dels quals va rebre importants ajudes públiques. Tantes, que els seus gestors van poder comprar un edifici de dues plantes en el barri del Carme per a acollir la seua seu. Aqueix immoble és des de fa uns mesos un edifici d'apartaments turístics. L'entitat va haver de vendre els dos pisos i el baix per a poder fer front a la hipoteca.

Però curiosament, la que fóra seu de la Fundació Vives va albergar abans la promotora de Ramón Congost, qui va ser president de l'Institut Tecnològic de la Construcció (Aidico), ara investigat per un jutge de Paterna per la presumpta desaparició de set milions d'euros d'ajudes europees.

Curiositat o negoci, en el mateix baix on la Fundació Vives va posar el seu cartell estava abans Centre Històric Ciutat Vella SL, la promotora-immobiliària de Congost, que en els anys 90 va vendre molts dels pisos del centre històric. En l'actualitat, l'empresa està en procés de liquidació.

Però aquesta no va ser l'única operació immobiliària en la qual apareix vinculada l'ala cristiana del PP i Ramón Congost. Juan Cotino i Miquel Domínguez van vendre un solar de 289 metres quadrats a una promotora de l'expresident de Aidico en el número 13 de la plaça de Mossèn Sorell, molt prop de la qual era seu de la Fundació Vives. Domínguez i Cotino havien comprat aquest immoble l'any 2000, segons van dir quan es va fer pública la venda, com a gest de generositat amb la Fundació Vives a la qual pretenien cedir-ho.

Però la donació mai es va fer efectiva. La compra del solar de Mossèn Sorell, denunciada pel PSPV l'any 2000, va alçar polèmica perquè es va produir poc abans que una modificació del planejament municipal, en la votació del qual van participar els dos regidors, excloguera els terrenys d'una expropiació prevista des de 1991. Ni Domínguez ni Cotino van declarar l'adquisició del solar en el registre d'interessos de càrrecs públics, com indica la llei. En la propietat del solar també va participar l'exdirector de l'Institut Valencià de Finances Enrique Pérez Boada, un empresari i l'exalte càrrec dels consells de Camps Rafa Ripoll a través d'una comunitat de béns.

La Fundació Vives va vendre l'immoble el desembre de 2016 i ha decidit prendre un nou rumb. Juan Cotino i Ramón Congost segueixen imputats en diferents casos de corrupció.