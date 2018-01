Francisco Camps cobrarà 58.000 euros anuals fins a 2026 com a membre nat del Consell Jurídic Consultiu

Aquest dimecres declara qui va ser número dos de Francisco Camps en el PPCV, Ricardo Costa, com acusat en el judici que se segueix en l'Audiència Nacional pel finançament il·legal del PP valencià dins del cas Gürtel, i ho fa enmig de la tempesta provocada per les confessions la passada setmana dels nou empresaris que han confirmat els pagaments en 'b' i els capitosts de la trama corrupta, Francisco Corretja, Pablo Crespo i Álvaro Pérez 'El Bigotes', el qual va assegurar que era l'expresident de la Generalitat qui donava el vistiplau al finançament il·legal.

Es dóna la circumstància que Camps, que a més d'estar sent esguitat per Gürtel -malgrat que no pot ser jutjat per la causa que està dirimint-se en l'Audiència Nacional- està imputat pel cas Valmor per l'organització del Gran Premi de Fórmula 1 a València, cobra un sou públic com a membre nat del Consell Jurídic Consultiu. Concretament, l'excap del Consell percep uns 58.000 euros bruts anuals, equiparable als emoluents d'un conseller o un secretari autonòmic.

Tal com recorda el portal sueldospublicos.com, Francisco Camps rep 14 pagues anuals: Una mica més de 4.100 euros al mes, excepte al juny i desembre, que cobra paga doble. A més, disposa de despatx propi a la seu del Consell Jurídic Consultiu, cotxe oficial amb xofer permanent (amb un salari pròxim als 34.000 euros anuals) i secretària personal (al voltant de 48.000 euros l'any). Tots dos són càrrecs de lliure designació per part de Camps pagats per la Presidència de la Generalitat.

Segons l' estatut dels expresidents, aquests tenen dret a ser membres nats del Consell Jurídic Consultiu -i disposar d'aquests privilegis- durant un període de 15 anys, per la qual cosa Camps, que va deixar la Presidència de la Generalitat al juny de 2011 arran del cas dels vestits, podrà continuar gaudint dels seus privilegis fins a 2026. La situació de Camps contrasta amb la dels seus predecessors, Eduardo Zaplana i Joan Lerma, i el seu successor, Alberto Fabra, que no estan en el Consell Jurídic Consultiu (Lerma i Fabra són actualment senadors).

Peticions de dimissió

Compromís plantejarà la setmana vinent en les Corts, arran de les revelacions de Gürtel, que la Cambra valenciana reclame la dimissió de Camps en el Consell Jurídic Consultiu. La coalició valencianista pretén que una gran majoria del Parlament autonòmic puga suspendre el tractament d'expresident a persones "que van decidir servir-se i servir al seu partit corruptament en lloc de servir a la societat valenciana".

PSPV-PSOE i Podemos també van reclamar fa uns dies que Camps abandonara el Consell Jurídic Consultiu de manera "immediata".