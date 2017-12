La Generalitat Valenciana pateix un desequilibri patrimonial de més de 2.600 milions

La Sindicatura de Comptes ha advertit un desequilibri patrimonial en l'Administració valenciana de més de 2.600 milions d'euros en el seu Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a 2016, que ha sigut lliurat aquest divendres a les Corts.

Aquest desequilibri és conseqüència d'haver realitzat despeses per 14.529,9 milions d'euros i rebut ingressos per 11.892,9 milions.

Al tancament del 2016, els fons propis negatius de la Comunitat Valenciana eren de 28.104,2 milions d'euros, i la liquidació del pressupost mostra un resultat pressupostari negatiu, de 2.189,5 milions d'euros.

En l'anàlisi de l'exercici 2016 s'ha observat un creixement notable dels ingressos i una disminució de les despeses, i es destaca que, després de cinc anys d'estancament, s'ha registrat un increment de més del 10 % en els tributs cedits, fins als 9.765,3 milions d'euros.

Mentre, els drets reconeguts per passius financers han ascendit a 6.967,8 milions d'euros, la majoria dels quals va procedir de préstecs concertats pel FLA.

En aquest exercici s'ha identificat igualment una significativa reducció del dèficit pressupostari, que no obstant açò encara roman en un nivell molt elevat i superior al compromès.

Reducció substancial del dèficit

El síndic major, Vicent Cucarella, ha destacat la "reducció substancial del dèficit respecte a 2015, tant pel creixement dels ingressos com per la moderació de la despesa" i ha insistit que la falta de finançament afecte especialment a les partides dedicades a protecció social".

"Si bé en educació o sanitat mantenim una despesa similar al de la resta de territoris, l'infrafinançament afecta amb major intensitat a partides destinades a protecció social i a altres com infraestructures o recerca i desenvolupament", ha agregat.

L'informe reflecteix que el deute financer de la Generalitat a 31 de desembre del 2016 ascendeix als 43.073,8 milions d'euros, dels quals 34.224 milions d'euros corresponen a deute provinent de les línies de crèdit dels mecanismes extraordinaris de finançament a les comunitats autònomes.

Encara que la Sindicatura expressa una opinió favorable als comptes de l'Administració, s'han identificat nou excepcions, entre elles les 31 liquidacions pendents en les concessions sanitàries d'Alzira, Torrevella, Dénia, l'Horta Manises i Elx-Crevillent.

També 37,9 milions d'euros per obligacions pendents d'aplicar al pressupost en concepte d'ajudes a l'habitatge o una provisió per a riscos per 488 milions per a cobrir els compromisos adquirits en Fira València.

La institució recomana al Consell incloure en els seus pressupostos inicials quins seran les transferències que rebrà de l'Estat derivades del sistema de finançament autonòmic, calculades "de forma realista".

Sobre l'IVF, s'adverteix que "existeix una gran concentració del risc per crèdits i avals amb el sector públic valencià, superior als 840 milions d'euros".

En relació amb CulturArts, la Sindicatura posa de manifest un "incompliment significatiu" de les normes de contractació del sector públic.

En el cas dels consorcis hospitalaris de València i Castelló s'emeten sengles opinions desfavorables basades, entre uns altres, en les "febleses importants a l'entorn de control, despeses sense expedient de contractació i despeses sense consignació pressupostària".

Sobre els comptes de les universitats públiques, s'identifiquen "incompliments en la normativa d'aplicació a la gestió dels contractes de recerca de la Universitat de València" i "també indicis de fraccionament indegut de la despesa".

"Substantiva millora"

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, subratlla que l'informe de la Sindicatura posa en evidència una "substantiva millora" en la gestió de l'actual Executiu autonòmic respecte a etapes passades, al mateix temps que mostra "l'avanç en la neteja de desajustaments i 'pufos' heredats del passat".

Pel que fa al dèficit pressupostari de 2016, el resultat és "espectacular". Així, d'acord amb el "ajustat" resultat elaborat pel Síndic, l'anterior Consell del PP, "trufat de casos de corrupció i mala gestió", va arribar a registrar un dèficit pressupostari de 4.232 milions en 2011, que en 2014 ho va deixar en 3.715 milions. En el primer any complet de gestió de l'actual Consell el dèficit pressupostari ajustat pel Síndic va ser de 2.085 milions. És a dir, un 50,7%, la meitat, que l'Executiu del PP en 2011 i un 44% menys que en 2014.

D'altra banda, el conseller ha expressat la seua satisfacció en observar com el Síndic “confirma l'evidència del nostre infrafinançament i que el FLA no és el mètode per a assegurar l'autonomia financera sinó tot el contrari”. Així mateix, destaca que el Consell ha reduït el dèficit i també, de forma significativa, tota la despesa extrapressupostària. Tot açò parla d`“una significativa millor gestió d'aquest Consell respecte a moments anteriors”.