El Govern valencià té un pla per a repatriar científics amb sous entre 53.000 i 70.000 euros

Fa ara sis mesos, el Govern valencià anunciava l’anomenat pla GenT , una iniciativa que pretén frenar l’èxode de joves científics i afavorir el retorn d’una part dels 1.300 valencians que van anar a l’estranger a treballar en institucions públiques o privades arran de la crisi. Per a la repatriació d’aqueix talent, la Generalitat preveia un pressupost de 61 milions d’euros i està prevista la primera convocatòria, que fa la Conselleria d’Educació, per al primer semestre del 2018. Un dels incentius principals: s’ofereixen sous entre 53.000 i 70.000 euros.

Per al disseny d’aquest pla, la Generalitat ha comptat amb l’opinió de les universitats, d’investigadors, d’empreses... “es necessitava un treball de fons per a definir tant els camps en què es vol incidir com els mecanismes administratius i de col·laboració entre tots els agents implicats”.

Aquest programa ambiciós, expliquen des de Presidència, “no és un mer pla d’atracció de talent”, sinó que pretén impulsar la recerca com a base d’una societat i una “economia del coneixement”. Els seus objectius, atraure i recuperar el talent dels investigadors i investigadores, dels professionals i, en general, de les persones forçades a emigrar per la falta d’oportunitats; formar i retenir capital humà “com una de les principals palanques de canvi per a la transformació d’un patró de creixement econòmic precari, en termes socials, laborals i mediambientals, cap a un nou model intel·ligent, sostenible i integrador”; i oferir oportunitats laborals amb perspectives de futur a joves qualificats que vulguen treballar.

Els departaments implicats són: la Conselleria d’Educació, que llançarà la primera convocatòria i coordinarà la participació de les universitats valencianes; l’Agència Valenciana de la Innovació, com a eix de l’impuls de les polítiques d’innovació en les empreses; la Conselleria de Sanitat, que impulsarà la investigació biomèdica que es desenvolupa en hospitals públics; la Conselleria d’Economia a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació i l’Ivace (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial); i l’IVAJ (Institut Valencià de la Joventut).

Primeres contractacions per al setembre

Està previst que al llarg del primer semestre del 2018 es llancen totes les convocatòries i que al setembre es formalitzen els primers contractes d’investigadors. Les contractacions seran per quatre anys prorrogables a dos més i la idea del Govern valencià és assumir el cent per cent dels projectes el primer any, el 75% el segon i el 50 per cent amb l’empresa o l’entitat beneficiària en el tercer any i el quart.

Per a la primera convocatòria, que parteix de la Conselleria d’Educació, es contractarà 66 científics i es valoraran els mèrits i l’experiència, així com també el fet que es tracte del retorn d’un investigador que va haver d’anar-se a l’estranger per a poder desenvolupar el seu treball.

Nou doctors investigadors per al desenvolupament de projectes R+D+I en la Comunitat Valenciana que s’incorporaran a centres d’investigació i universitats públiques; dotze places per a doctors amb experiència internacional; 16 joves doctors per al desenvolupament de projectes de transferència tecnològica en empreses valencianes; i 29 places per a la formació de doctors en empreses.

Els salaris oscil·laran entre 53.000 i 70.000 euros en el cas dels investigadors amb experiència i 40.000 per als joves doctors, i s’aportaran ajudes entre 25.000 i 50.000 euros per a l’execució del projecte que desenvolupen.

El sector, escèptic

Els científics valencians es mostren escèptics amb la iniciativa de la Generalitat Valenciana, que consideren que és “enganyosa”, ja que dubten que es puguen cofinançar els projectes des dels diferents organismes, “llevat que aquests projectes estiguen subvencionats”. Així doncs, recorden que els centres de recerca “no tenen diners per a pagar a la gent d’ací, menys per a portar ningú, ja que les primeres partides que es retallen són les de personal”.

Davant d’aquesta situació, es pregunten quantes institucions optaran a aqueixos projectes: “Molts quedaran deserts, ja que t’has de comprometre a poder pagar-ho, la qual cosa vol dir que, o ets un grup molt fort i ja tens investigadors, o no pots”.

A més, lamenten el “complex d’inferioritat” de l’Administració que “menysprea” la gent que no se n’ha anat i produeix a Espanya: “no se’ls valora”.