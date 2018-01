La Gürtel valenciana en l’Audiència Nacional: judici a una manera de fer política

Encara es recorden a València els actes que el totpoderós PP de Francisco Camps muntava en cada procés electoral. Com si es tractara de mítings nord-americans del Partit Republicà, els militants i periodistes que hi assistien es quedaven perplexos davant de la força d’un partit que omplia places de bous, camps de futbol i que convertia els seus actes en una festa total. En un acte celebrat a Fira València van arribar a utilitzar un raig làser com els que es poden veure en les discoteques d’Eivissa.

La batuta d’aqueixos actes tan genials la portava Álvaro Pérez El Bigotes que, a pesar de pertànyer a una empresa externa, es va arribar a ficar al cor del PP valencià i del Palau de la Generalitat. Tant que el número tres del partit, el que va ser secretari general Ricardo Costa (germà de l’exministre d’Aznar Juan Costa), va arribar a demanar a El Bigotes que fera de mitjancer davant del president de la Generalitat Francisco Camps perquè el fera conseller.

I no era per a menys, amb la maquinària Orange Market –posteriorment batejada per la policia nacional com a trama Gürtel– el PP de Camps va arrasar en les eleccions autonòmiques i municipals del 2007 i en les generals del 2008, en què van brindar gairebé 1,5 milions de vots a un Mariano Rajoy que perdia per segona vegada davant de José Luis Rodríguez Zapatero. Eren els anys en què, amb un PP nacional fora de joc, el PP valencià es va convertir en un dels puntals que van sostenir el lideratge de Rajoy malgrat les seues dues derrotes electorals.

Aqueix invicte PP valencià és el que s’asseurà a partir de demà dilluns en el banc dels acusats de l’Audiència Nacional. Un judici a una manera de fer política. En la vista oral no estan tots els que són, però sí que hi estan tots els que van manar amb puny de ferro sobre unes institucions i un partit que, segons la Fiscalia Anticorrupció, va aconseguir 1,2 milions d’euros de diners extres sobre els permesos i fiscalitzats per llei per a les campanyes electorals.

Aquests rius de diners negres van permetre als populars valencians partir amb avantatge –dopatge ho anomena l’oposició– respecte dels seus rivals i convertir-se en l’enveja dels seus companys a Espanya. La Comunitat Valenciana, les Balears i Madrid governades pel PP es van autobatejar com l’“eix de la prosperitat”. Ara els seus líders omplin els bancs dels acusats en els tribunals respectius i en l’Audiència Nacional, que és l’encarregada de desmuntar els grups de delinqüència organitzada.

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita set anys de presó i nou mesos per al que va ser secretari general del PPCV i exdiputat autonòmic Ricardo Costa; l’exvicepresident de la Generalitat i exdiputat autonòmic Vicente Rambla; l’antic vicesecretari d’Organització i exdiputat regional David Serra; i la seua antecessora en la gerència Cristina Ibáñez. Per a la llavors gerent, tresorera regional i diputada Yolanda García, sol·licita sis mesos de presó i 650 euros de multa.

També desfilaran pel banc dels acusats entre el dilluns 15 i el dimecres 17 els capitostos de la Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez i Ramón Blanco Balín. S’enfronten a penes sol·licitades per la Fiscalia de fins 27 anys de presó, encara que els tres primers ja compleixen penes de presó per les condemnes en les altres peces separades.

Els empresaris, tan necessaris per al pagament d’aquestes campanyes, seran interrogats per a ratificar el seu acord amb la Fiscalia en què reconeixen el finançament il·legal del PP valencià. Rafael i Tomás Martínez Berna –de Hormigones Martínez i posteriorment CHM Obras e Infraestructuras–; Enrique Gimeno –per Facsa–; Alejandro i Antonio Pons –Dols i Piaf–; Gabriel Alberto Batalla –administrador del Grupo Lubasa–; Enrique Tomás Ortiz; José Francisco Beviá; Vicente Cotino –del Grup Sedesa–; i José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Suroeste, després denominada Padelsa Infraestructuras, seuran en el banc dels acusats.

Hi acudiran com a testimonis, des del mateix Francisco Camps fins a l’exdirector general de la Policia Juan Cotino, passant per l’actual alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio. Hi testificarà també l’extresorer del PP nacional Luis Bárcenas.

L’autoinculpació dels empresaris –que evitaran les penes de presó a canvi de multes– i l’última confessió de Correa aquesta setmana posen contra les cordes la cúpula del PP valencià. De fet, la novetat d’aquesta vista oral consisteix en les declaracions de Ricardo Costa, Vicente Rambla, Yolanda García i David Serra. Dispararan cap amunt per a defensar-se?

A l’octubre del 2009 en un dinar en l’Hostal Navarro de Castelló, dinaven els pares de Ricardo Costa i el seu germà Juan en plena tempesta en destapar-se la investigació de la trama Gürtel. Rajoy havia forçat Camps a destituir Costa com a secretari general, per la qual cosa li tirava la premsa damunt. “Ricardo no es menjarà el marró sol”, va dir sa mare en veu alta. A hores d’ara, sembla que en aquest judici, sí.