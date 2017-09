Isabel Bonig carrega contra Ximo Puig i Mónica Oltra i proposa el seu propi model d'immersió lingüística

La política educativa ha sigut el principal blanc de les crítiques del PP al Govern en el debat de política general d'aquest dimecres. Com era previsible, la seua portaveu, Isabel Bonig, ha criticat el decret de plurilingüisme -el "xantatge lingüístic", com ella li diu- i fins i tot ha presentat el seu model alternatiu: fomentar el valencià en zones castellanoparlants i que en un de cada cinc nous col·legis s'impartisquen el 80% de les assignatures en anglès.

La síndica popular, en el seu habitual to combatiu, s'ha referit al president com "un socialista convertit en populista" que "promet més que parla". No obstant açò, després de referir-se a Puig com el president "inexistent", ha dirigit la seua artilleria contra Vicent Marzà, Mónica Oltra i Compromís. La dirigent ha qualificat a la vicepresidenta com "la més demagoga d'aquest parlament" i ha acusat a la formació de, amb lemes de les CUP, voler cercar "l'exaltació de les masses". Després d'açò, ha demanat al president: "No venda aquesta beneïda terra als independentistes".

Les propostes econòmiques de la portaveu popular s'han centrat en la reducció d'impostos a les classes altes: eliminar l'impost de successions i reduir el de patrimoni; així com no aplicar la taxa turística, la tarifa plana per a autònoms durant dos anys i la bonificació de l'IRPF para aquells que generen pocs ingressos.

Com si d'una classe de Barri Sèsam es tractara, Bonig ha enunciat els compromisos de l'anterior debat es política general que, segons defensa, no s'han complit, mentre els seus diputats corejaven "no existeix". El focus ho ha situat en la reobertura de la radiotelevisió pública, el pla per al Cabanyal i l'IES Cremona (símbol dels barracons), que "podrien ser samarretes".