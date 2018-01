L'Institut de les Dónes sobre l'oferta de vitrificació d'òvuls: "Són decisions personals i l'empresa no pot ficar-se"

L'Insitut de les Dónes revisarà l'oferta de cinc grans empreses valencianes de descomptes en el 10% del tractament de congelació d'òvuls a les seues treballadores. Des del Club de Primeres Marques es proporciona aquesta possibilitat, mitjançant un acord amb l'Institut Valencià d'Infertilitat, que ha sigut criticada des de diversos sectors.

Sindicalistes, l'associació de dones empresàries i agents d'igualtat com aquest ens consideren la invitació una intromissió en la vida privada de les treballadores. La responsable de l'organisme que depèn de la Conselleria d'Igualtat, María Such, considera inacceptable que les empreses prenguen part en aquesta qüestió. "Són decisions personals. Les úniques persones que poden gestionar la seua maternitat són les dones i les empreses no haurien de ficar-se", manifesta Such, per a qui aquesta política d'empresa "contínua perpetuant la idea que el risc laboral ho assumeixen les dones per quedar-se embarasses".

En línia amb les posicions dels sindicats majoritaris i de Evap, l'associació de dones empresàries valencianes, la directora de l'Institut de la Dóna creu que l'oferta espenta a les dones a postergar la seua maternitat. Un missatge perillós, ja que va en línia amb el discurs que ser mare treballadora frena les possibilitats d'ascens d'una dona. "Ser mare no pot suposar un risc laboral ni un perjudici en les empreses. Haurien d'invertir aqueix percentatge en plans d'igualtat i en conciliació", apunta Such. "Trasllada que en l'empresa hi ha un sostre de cristall impossible de trencar per a les dones", afig.

A més, dirigeix part de la responsabilitat cap a l'IVI, el centre que ofereix aquests tractaments. Si bé assenyala que els consideren positius per a la salut de les dones, aquests ho són "quan la dona accedeix per voluntat pròpia, siga per maternitat o qüestions de salut". No obstant açò, "no ens sembla oportú que l'IVI use el conveni com a forma de donar publicitat el sistema de congelació d'òvuls".