L'extrema dreta amenaça amb desafiar la seguretat de l'Aplec del Puig

L'extrema dreta valenciana continua els seus actes de boicot i setge als moviments nacionalistes que han arribat a la violència, i ara ha posat l'ull sobre el tradicional 'Aplec del Puig' que se celebra cada últim diumenge d'octubre en la localitat valenciana per part dels col·lectius nacionalistes, entre els quals destaca el Bloc.

Com a organitzadors Espanya 2000 i al capdavant el seu líder José Luis Roberto, qui en les últimes hores ha desafiat a la delegació del Govern. La delegació, per a garantir la seguretat del Aplec, ha autoritzat la manifestació ultra, però no en la Muntanyeta de la Patà, on es reuneixen els nacionalistes des de fa més de 50 anys, sinó a dos quilòmetres d'ella.

Aquesta separació per seguretat ha sigut criticada per Roberto qui ha lliscat una amenaça: "Són capaços de multar-nos si no ho fem on diu l'autoritat?". Així ho advertia en un comentari que feia en la seua pàgina de facebook, on carrega contra la delegació del govern afirmant que feia dies que van demanar l'autorització. En aquest comentari afirma que la delegació del Govern "juga a la comparsa dels separatistes, criminalitzant-nos sense proves en els incidents del 9 d'octubre i solidaritzant-se amb el ' terrible escrache feixista que va patir la pobreta Mónica'".

Crítiques de Compromís

Davant l'organització de la concentració ultra que amenaça el Aplec, la diputada de Compromís en el Congrés, Marta Sorlí, ha registrat una bateria de preguntes parlamentàries perquè el Govern aclarisca el dispositiu policial que desplegarà per a garantir la seguretat dels assistents a la jornada nacionalista.

Sorlí ha carregat contra el Delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, després de conèixer-se l'autorització a Espanya 2000 per a concentrar-se a un parell de quilòmetres del lloc on té lloc històricament la celebració del Bloc: “Moragues no està complint amb la seua funció de protegir als ciutadans. Hi ha una clara amenaça de la mateixa extrema dreta que va protagonitzar les agressions del 9 d’octubre i ara tenen la legitimitat que els ha atorgat el Govern”.

Per a la diputada de Compromís: “sembla que algú en el Govern de Rajoy vol propiciar la violència i que sentim por, per açò permeten manifestacions de grupúsculos violents prop d'un acte polític que se celebra des dels anys 60”.