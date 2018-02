Mariano Rajoy evita novament donar terminis per a la reforma del sistema de finançament autonòmic

En un matí en la qual el temporal de pluja ha fet acte de presència a l'aeroport Alacant-Elx, el president del Govern, Mariano Rajoy, ha participat en l'acte de commemoració del 50 aniversari de l'obertura de la terminal, però sense voler concretar sobre qüestions que afecten a aquesta infraestructura. En concret, Rajoy ha evitat pronunciar-se sobre possibles terminis perquè el Ministeri de Foment comence a projectar la tan demandada connexió ferroviària que una la província alacantina amb l'aeroport. Interpel·lat pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, Rajoy ha afirmat que és "conscient" que "cal articular una adequació segura i còmoda per a l'accés ferroviari".

El president del Govern també ha respost les paraules del cap del Consell en relació a un nou model autonòmic de finançament per a la Comunitat Valenciana i ha explicat que és "plenament conscient" d'"aquest tema" que "importa" als valencians al mateix temps que s'ha mostrat "disposat" a posar de la seua part "tot el que siga possible" per a arribar a acords però que per a açò primer cal aprovar els pressupostos generals.

A l'esdeveniment han acudit el president de la Diputació d'Alacant César Sánchez, l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echávarri i una nodrida representació política, militar i econòmica de la província d'Alacant. Per la seua banda, l'alcalde d'Elx, el socialista Carlos González, que també ha estat present, ha mostrat en finalitzar l'acte el seu "malestar institucional" per no haver pogut parlar entre els discursos de Puig i Rajoy en entendre que l'aeroport es troba en territori d'Elx.