Mariano Rajoy "transforma" els 1.325 milions reivindicats pel Consell en "ficticis"

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha lamentat que el president del Govern, Mariano Rajoy, "un any més, ha transformat els 1.325 milions reivindicatius inclosos en el Pressupost de la Generalitat en ficticis", en certificar-se aquest dijous oficialment "l'incompliment de la promesa que va fer a tots els presidents autonòmics al gener passat que abans que finalitzara 2017 hi hauria un acord per a engegar un nou model de finançament".

Soler ha fet aquestes declaracions després de tenir coneixement del desenvolupament de la tercera reunió del Comitè Tècnic Permanent d'Avaluació del sistema de finançament autonòmic, celebrada a Madrid, en la qual s'ha constatat l'escassa voluntat del Govern central de "respondre a la paraula donada pel president".

"Els valencians no som menys que ningú i no tenim per què tolerar que el Govern central ens tracte com a espanyols de segona, de manera que pretenga condemnar-nos a tenir uns serveis públics de pitjor qualitat que en la resta d'Espanya", ha recalcat el responsable d'Hisenda.

El titular d'Hisenda ha explicat que, des de 2016, la Generalitat ha inclòs en els seus pressupostos una partida reivindicativa de 1.325 milions en considerar absolutament raonable i previsible que, per a llavors, transcorreguts dos anys des que l'actual sistema de finançament havia caducat, l'1 de gener de 2014, s'haguera engegat un nou model que corregira les deficiències de l'actual i posara fi a la discriminació que pateixen els valencians. Tal com està acreditat científicament i reitera l'últim Informe dels Experts, la Comunitat Valenciana pateix el pitjor finançament de totes les comunitats.

"Per a decepció dels valencians, el sistema de finançament no es va modificar en 2016 i, de nou, tampoc en 2017, la qual cosa suposa una penalització inadmissible cap als valencians al no poder comptar amb aqueixos 1.325 milions que ens permetrien rebre almenys els mateixos recursos que la mitjana de les autonomies", ha constatat Soler.

Per si no fos prou, en el cas de l'exercici de 2017, existia el compromís del president del Govern en la Conferència de Presidents Autonòmics celebrada al gener que hi hauria un nou finançament. "Confiàvem en la paraula del president del Govern i en què, per fi, es corregiria la discriminació. No obstant açò, novament hem vist que no ha sigut capaç de fer realitat el seu compromís, sense que valguen de res les excuses polítiques. S'ha demostrat que sí hi ha diners per a altres qüestions".

"Que Rajoy incomplisca la seua promesa als valencians que enguany hi hauria un nou finançament és el que convertirà els 1.325 milions en ficticis", ha lamentat el conseller.

En aquest sentit, el conseller ha avançat que, davant aquestes circumstàncies, remetrà un escrit al Govern per a reclamar que, a la vista de l'incompliment de la promesa del president, s'habilite almenys un Fons Extraordinari de 1.325 milions per a la Comunitat Valenciana amb la finalitat de compensar i pal·liar la inexistència de nou model. La petició no seria exclusiva per a la Comunitat Valenciana i podria ser extensible a altres comunitats.

Unanimitat per a exigir que complisca el compromís

El responsable d'Hisenda ha mostrat la seua confiança en què tots els grups parlamentaris, especialment el PP, "exigisquen al cap de l'Executiu central una rectificació immediata i que realitze almenys aqueixa aportació extraordinària a favor de la Comunitat Valenciana", així com que "treballen perquè el president del Govern no torne a incomplir el seu compromís i se li demanen comptes. La responsabilitat del succeït és de qui ha incomplit i tots sense excepció han que demanar-li comptes al president".

"La Comunitat Valenciana és la pitjor finançada d'Espanya i, en general, les comunitats autònomes tenen greus problemes de sostenibilitat del deute. Açò, no és que ho diga la Generalitat, és que ho diuen tots els informes elaborats pels tècnics, inclosos els de el Ministeri d'Hisenda i organismes independents. Què més necessita el president del Govern per a afrontar el problema del finançament de les comunitats, que no és sinó el finançament de l'Estat de Benestar dels espanyols, la seua sanitat, educació i protecció social?", ha manifestat Soler.

El conseller ha recordat que en els últims mesos el Govern ha demorat l'inici dels treballs de la Comissió Tècnica Permanent apel·lant a diferents pretextos, "mentre sí s'han anunciat acords que incrementen la bretxa del finançament entre unes comunitats i unes altres, la qual cosa significa que és fals que no hi haja diners per a solucionar aquest problema".

"El que hi ha és una negativa a escometre aquestes reformes necessàries i, en el fons, una voluntat recentralitzadora que serà molt negativa per als ciutadans, ja que la major època de creixement i de redistribució de la riquesa generada en tot el territori ha vingut amb l'Espanya de les Autonomies", ha explicat.

"Si el president del Govern té voluntat, encara és a temps perquè l'aportació extraordinària està plenament justificada amb els informes tècnics del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i amb l'Informe dels Experts presentat de juliol passat.

"Finançament per dret, no préstecs"

"Els valencians volem que el Govern ens done un finançament per dret, que no hàgem de retornar, com fa amb la resta de comunitats, i no préstecs que cal retornar amb interessos i que generen que el Pressupost de la Generalitat siga cada vegada més insostenible i ho distorsionen", ha subratllat el titular d'Hisenda.

Soler ha revelat que la inclusió de la partida reivindicativa en els Pressupostos de la Generalitat "ha permès portar a la taula de les negociacions amb el Ministeri d'Hisenda la situació d'infrafinançament de la Comunitat Valenciana, de manera que els representants ministerials han assumit la injustícia que pateixen els valencians, si bé, com a alternativa, no plantejaven una altra cosa més que l'exigència de retallades, al que ens hem negat des del primer moment".

"El que no estem disposats a fer és el que succeïa abans, que l'equilibri pressupostari s'aconseguia unflant els ingressos de les partides previstes en el sistema i ocultant en el pressupost despeses reals, mentre s'aplicaven copagaments i retallades a les persones més vulnerables", ha asseverat el conseller d'Hisenda.