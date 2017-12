Més de 7.000 persones i 665 entitats s'adhereixen al Pacte Valencià contra la Violència Masclista

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que en poc més de 3 mesos un total de 7.159 persones a títol individual i 665 entitats s'han adherit al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, el primer acord d'aquestes característiques que existeix a Espanya que va "més enllà d'un pacte entre partits".

Aquestes adhesions, ha destacat, evidencien el "recolzament i compromís social" dels valencians per a acabar amb el "terrorisme masclista", i ha celebrat que el Pacte estiga complint amb el seu objectiu de "socialitzar i visibilitzar la violència" i a més d'aconseguir "unitat d'acció, recursos suficients i sinergies per a fer efectius els compromisos".

La vicepresidenta ha recordat que el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista va ser subscrit en origen per 63 representants dels diferents governs autonòmic, provincials i municipals, de Les Corts Valencianes, així com representants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, de la Justícia, de partits polítics i d'entitats socials i del moviment feminista, que van participar en l'elaboració de les 293 mesures que inclou aquest document.

L'objectiu, ha explicat, era canviar la idea de que la violència de gènere i masclista és un problema d'àmbit domèstic i conscienciar sobre que es tracta d'un conflicte social, i ha afegit que per aquest motiu es va engegar la pàgina web sumatalpacte.es, amb l'objectiu que totes aquelles persones que ho desitgen, tant individual com col·lectivament, puguen adherir-se a aquest acord, assumint els compromisos que es plantegen o proposant els seus propis.

Aquesta forma de treballar és un exemple de treball fet des d'una perspectiva "feminista, horitzontal i participativa" que té en compte "les interseccions de tots els col·lectius amb doble i triple discriminació" i també "totes les violències masclistes, des de l'econòmica, la social la laboral, la psicològica, la vinculada a la prostitució i l'ambiental".

Oltra ha incidit que l'objectiu del Consell és construir "un autèntic sistema integral de prevenció, atenció i seguiment de les víctimes de violència de gènere", amb la finalitat d'aconseguir una societat "més lliure, igualitària, diversa i segura per a les dones".

Augment del pressupost

En aquest sentit, ha precisat que la lluita contra la violència de gènere "necessita diners, necessita inversió" i "dotació de recursos específics per a l'atenció i intervenció". Per açò, ha ressaltat el pressupost del pròxim any 2018 del seu departament que s'eleva a un total de 12.793.881,78 euros per a l'impuls de les mesures i accions contra les agressions masclistes.

Concretament, la Conselleria d'Igualtat incrementa enguany 2018 un 18 per cent el pressupost que es destina a la gestió dels serveis i centres posats a la disposició de l'atenció a les dones, especialment a aquelles que són víctimes de violència o que es troben en situació o en risc d'exclusió, i destina per a açò en 2018 en el capítol II un total de 10.379.881,78 euros.

De la mateixa manera, s'ha incorporat en el pressupost una de les mesures que contempla el Pacte, com és la d'equiparar les indemnitzacions a les víctimes de violència masclista amb les quals reben les víctimes del terrorisme. D'aquesta manera la quantia passarà dels 6.000 euros de 2017 a 75.000 en 2018.

Equiparar la violència masclista al terrorisme

La vicepresidenta ha defensat la importància d'equiparar la violència de gènere i masclista al terrorisme, i en aquest sentit ha ressaltat acords com el Pacte, que permet "traure de la confrontació partidista la lluita contra la violència de gènere" i "donar-li tractament com un problema d'estat que és, igual que es va fer amb el terrorisme".

Així mateix, ha assenyalat la necessitat que es deixe de centrar el focus en la víctima, per a traslladar-ho a l'entorn i especialment a l'agressor, i en aquest sentit s'ha referit a les últimes campanyes engegades des de la Conselleria, i que se centren en la necessitat de que la societat siga conscient que no pot ser aliena a les situacions masclistes que existeixen en el dia a dia i ha de "assenyalar-les".

La vicepresidenta ha incidit en la necessitat de conscienciar a la societat i a avançar en polítiques que fomenten la igualtat, i així s'ha referit mesures engegades, com la nova Xarxa Valenciana d'Agents d'Igualtat, que en 2018 s'espera que puga arribar a 78 entitats locals.

Dones assassinades per violència de gènere

Finalment, la vicepresidenta del Consell ha lamentat i condemnat els assassinats per violència de gènere que s'han registrat en el que va d'any i que en el cas de la Comunitat Valenciana s'eleven a vuit, incloent a la xiqueta de dos anys d'Alzira.

La vicepresidenta ha recordat que el Consell està "fent tots els esforços per a protegir a les nostres dones, perquè una societat que mata a les seues dones és una societat malalta i ha fet una crida a totes les entitats; tots els governs; tots els partits i la societat per a "seguir lluitant".