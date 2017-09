Mónica Oltra creu que el Govern de Puigdemont hauria de renunciar al referèndum de l'1 d'octubre

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha convidat de nou al Govern de Carles Puigdemont i a l'Executiu de Mariano Rajoy a que se senten "sense apriorismes" a negociar per a intentar trobar una eixida pactada al problema català. Per a açò, la també dirigent de Compromís creu que Puigdemont hauria de "renunciar" a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i que Rajoy hauria d'estar també disposat a realitzar concessions: "Si ambdues parts es mantenen en les seues mateixes posicions, sense moure's un centímetre, és impossible l'acord. Han de fer un pas arrere", perquè, en la seua opinió, l'actitud "és la mateixa" en tots dos governs, per la qual cosa ha fet una crida a la responsabilitat.

No obstant açò, Oltra ha puntualitzat que "cap" solució es produirà "a costa dels valencians, enviant diners d'altres territoris pobres com el nostre". Es referia la consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives al fet que "es veu venir" que l'eixida al conflicte passarà per augmentar els recursos econòmics per a Catalunya: "Estem molt cremats amb aquest tema i no anem a renunciar a la millora del finançament, un augment de les inversions i el reconeixement del deute històric".

Així, ha apuntat que és necessari abordar la qüestió territorial "més enllà de Catalunya". "No hi ha una solució que no passe per solucionar els problemes dels valencians", ha apuntat la vicepresidenta, qui ha insistit que la Generalitat "defensarà els interessos dels valencians".

Quant al referèndum de l'1 d'octubre, Oltra ha insistit que és una qüestió "complexa" i s'ha remès a les sentències del Tribunal Constitucional, al mateix temps que ha reivindicat el diàleg: "Ambdues parts han de revisar les seues estratègies, que s'han retroalimentat, perquè s'ha de posar en el centre la paraula". "S'han d'asseure a parlar i pactar, deixant a un costat les seues disputes", ha insistit.

Precisament, sobre l'estratègia de Rajoy de "deixar aquest tema en un calaix", ha assenyalat que "no sembla que estiga funcionant", per la qual cosa ha lamentat la "incapacitat" del Govern per a resoldre un problema l'origen del qual ha emmarcat en el recurs a l'Estatut per part del PP: "No sóc capaç d'explicar-li a un català perquè articles que són legals en l'estatut andalús són il·legals en el català".

Llibertat d'expressió

La vicepresidenta valenciana també s'ha referit a la participació d'alguns alts càrrecs de la Generalitat en les concentracions en favor del referèndum celebrades aquest dimecres en diverses ciutats valencianes, que ha emmarcat en els drets de reunió i a la llibertat d'expressió emparats en la Constitució espanyola: "En cap cas és il·legal pensar diferent ni parlar sobre la independència, no es poden penalitzar les idees". En aquest punt, ha aclarit que el Consell, com a tal, no ha fet cap posicionament sobre el conflicte català més enllà de la crida al diàleg i a l'acord: "Estem preocupats, evidentment".