Mónica Oltra insta al diàleg i l'acord després de les eleccions catalanes: "Els dos blocs estan condemnats a entendre's"

La vicepresidenta de la Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat aquest divendres que el resultat de les eleccions catalanes mostra que "les coses no han canviat molt en la composició del Parlament" i existeix "molta polarització en dos blocs que estan condemnats a entendre's". Així, espera que "el diàleg i l'acord polític" s'instal·len com a ferramentes per a l'enteniment social i institucional.

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per la valoració de l'Executiu valencià dels resultats del 21D a Catalunya. Sobre aquest tema, ha assenyalat que "és evident que les coses no han canviat molt en la composició del Parlament català més enllà d'alguns moviments menors" que reflecteixen que "alguns partits estan camí de la irrellevància".

Es manté, ha dit, una situació que preocupa al Consell de "molta polarització en dos blocs que estan condemnats a entendre's" i l'alta participació demostra "que la gent vol votar, expressar-se en les urnes". "Quan hi ha una polarització a este nivell, la que ha de solucionar açò és la política", ha incidit la vicepresidenta en nom del Govern valencià.

Així, ha reiterat que "hi ha qüestions que s'arreglen en la política i a través del diàleg i d'estendre ponts en lloc de construir murs", per a lamentar l'actitud de "enconadura" del Govern central i "el que era el Govern català" que no va facilitar eixos ponts. Ara, "després del resultat electoral s'evidencia que la situació segueix com abans en termes polítics i de com es posicionen els ciutadans en eixa dicotomia entre els quals van aplicar el 155 i la DUI".

Per a la Comunitat Valenciana, ha agregat la vicepresidenta, Catalunya és "fonamental des del punt de vista econòmic" perquè és a la qual més s'exporta i es compra, al marge d'"altres consideracions i veïnatge", per la qual cosa esperen que el "diàleg i acord polític ara que la gent ja ha parlat en les urnes s'instal·len com a ferramenta per a entendre's, tant els dos pols de la societat catalana com entre les institucions" perquè hi haja "col·laboració i lleialtat institucional".

Ha posat com a exemple el Govern del Botànic valencià, "divers i en una situació parlamentària plural, multipartista i diversa" i "probablement un dels més estables d'Espanya, més dialogant i que més escolta a la ciutadania" perquè "el diàleg és escoltar a l'altre, no partir de veritats absolutes i pensar que els altres poden tindre raó".