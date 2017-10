Mónica Oltra: “La bandera ho tapa tot, la situació econòmica, la justícia social i la corrupció”

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra; l'experta en extrema dreta i autora de la tesi doctoral “España 2000, la evolución de la derecha radical valenciana (2003-2015)”, Anna López; i el periodista d'eldiario.es Sergi Pitarch analitzen en una conversa l'auge dels ultres a València després de l'increment de la tensió política a Catalunya.

Oltra explica que amb el procés independentista i l'actuació de l'Estat “el que s'ha trencat és l'eix dreta-esquerra que va ser protagonista del canvi polític el 2015”. “Ara quan es trauen les banderes dels territoris desapareix aqueix eix i anem de la racionalitat a la irracionalitat. La bandera ho tapa tot. Tapa la situació econòmica, la justícia social, la corrupció, els problemes quotidians”, apunta.

Anna López argumenta que a València l'extrema dreta té la particularitat que és “anticatalanista, al contrari que en la resta d'Espanya o a Catalunya”. “Però aquest discurs no sorgeix del no-res”, indica. “El racisme, la islamofòbia i la xenofòbia continuaven actius a través d'España 2000 i es visualitzaven en diferents espais com el futbol o els actes socials, així com en els repartiments de menjar només per a espanyols. Catalunya ha sigut el detonant”.

Per la seua banda, Sergi Pitarch introdueix el tema del perill que pot suposar la normalització de determinats discursos i la permissivitat amb les amenaces i les agressions que es van viure en els actes públics i manifestacions del 9 d'Octubre a València o en actes d'assetjament dels ultres com el que va patir Mónica Oltra en la seua mateixa casa.