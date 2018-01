Nou dels 14 experts que les Corts consulten per a la llei de turisme són del lobby hoteler i immobiliari

Aquest dimarts arranca en les Corts el procés de participació ciutadana de la Llei de turisme, que pretén promocionar la Comunitat Valenciana com una destinació hospitalària i lluitar contra l’intrusisme dels apartaments turístics irregulars. Una norma que arrossega polèmica des que Podem va introduir el debat de la taxa turística en el debat de política general i com a condició per a aprovar els pressupostos per al 2018, que el Consell va rebutjar. Més contundent va ser el director de l’Agència Valenciana de Turisme, que es va negar a la taxa des del primer minut.

Els diputats autonòmics han escollit com a ponents per a l’elaboració del projecte de llei 14 persones que consideren representatives del sector. D’elles, 9 pertanyen al lobby hoteler i immobiliari. Les Corts valencianes portaran el representant dels hotels Adhoc, de Baleària, de l’associació d’apartaments turístics, de la federació de càmpings, de l’associació de balnearis i el president dels promotors immobiliaris. També hi conviden el director d’Hosbec, que va promocionar un manifest contra la taxa turística i el director del centre d’investigacions turístiques d’Alacant, catedràtic d’organització d’empreses, que va elaborar un informe gens favorable per a la taxa.

El professor recomana en el seu estudi de 22 pàgines a l’Administració “pensar a invertir més que a incrementar la recaptació a curt [termini] (ja es recapten 1.983 milions d’euros l’any en el sector), perquè és de les inversions i no de les limitacions al sector d’on arribaran després els ingressos recurrents” i considera que la taxa turística “sembla un impost poc consistent, amb mala imatge, amb interés exclusivament recaptatori” en un document basat en articles i notícies publicades en diaris autonòmics.

Per contra, tret de dos representants d’entitats veïnals, un catedràtic de sociologia i una associació per a la recuperació de centres històrics, no hi ha rastre en aquesta comissió dels que puguen qüestionar el model turístic o reflexionar sobre les externalitats negatives i la repercussió en la vida diària dels veïns. Impacte en els lloguers de les llars, sorolls, molèsties, neteja dels carrers... Seran temes menors en aquesta fase de la llei.