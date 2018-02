Oltra sobre les denúncies del PP: "O no saben sumar els conceptes, o menteixen"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, considera després de llegir la denúncia a la conselleria d'Educació que està plagada d'errors de conceptes i de xifres mal sumades. Per exemple, segons la Generalitat, els populars confonen la Primavera Educativa amb l'arbre de les llengües, dues activitats diferents, o els objectius del mil·lenni amb els de el desenvolupament sostenible.

Oltra assenyala que en la denúncia hi ha una sèrie de dades falses i ironitza sobre si són una malaptesa o una acció intencionada. "O no saben sumar conceptes i necessiten una calculadora o menteixen", ha comentat la vicepresidenta en la roda de premsa posterior al ple del Consell. "Estem molt tranquils i no tenim res que ocultar", ha continuat, afegint que "si en el PP tenen la documentació és perquè li l'hem donat nosaltres".

Per a la vicepresidenta, les accions del PP responen a una campanya de despresitigi després de les confessions dels empresaris en el judici d'una de les peces del Cas Gürtel. "Es vol alimentar la idea que tot és fosc, que [la corrupció] no és cosa del PP i és una mica de tota la societat", ha exposat.

El Consell, ha continuat la vicepresidenta, ha utilitzat "tots els mecanismes legals" per a continuar prestant serveis els contractes dels quals estaven caducats o a punt de caducar amb el canvi de Govern. "Hem pagat un rescabalament. No és el mateix", ha assenyalat. "Mentre elaborem una contractació major no podem deixar de cobrir els serveis", ha afegit en referència a l'acusació de fraccionament de contractes.

Els premis taurins es repensaran

Respecte als guardons que ha concedit l'Agència d'Emergències relacionats amb la tauromàquia, la vicepresidenta ha exposat que no es tracta d'una recuperació i que, si l'ordre segueix vigent, és sobre l'agència on recau la competència d'atorgar-los. No obstant açò, com animalista -és membre de la Societat Protectora d'Animals i Plantes- no s'ha mostrat entusiasmada amb la idea: "a mi els bous m'agraden en la prada", ha assenyalat. Segons ha exposat Oltra, la Generalitat estudiarà l'adequació d'aquests premis als compromisos del Botànic.