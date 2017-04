El PP dóna l'esquena a l'acte reivindicatiu de millora dels pressupostos del 25 d'Abril

El PP torna a desmarcar-se dels actes reivindicatius organitzats per a reclamar al govern de Mariano Rajoy un millor tracte en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2017, en aquesta ocasió han rebutjat participar en la convocatòria del 25 d'Abril, dia de les Corts Valencianes i de l'autogovern.



L'acte institucional oficial està convocat per a les 12 hores, cita a la qual sí acudirà el grup popular de les Corts. No obstant açò no ho faran a l'acte previ organitzat per la Presidència del parlament autonòmic, acte convocat a instàncies de la declaració institucional aprovada el passat 5 d'abril que sí va tindre el suport del PP.



Aquest desmarcatge és una altra de les conseqüències de l'estirada d'orelles propiciada des del PP de Madrid a Isabel Bonig per la seua adhesió al rebuig dels comptes generals. Així el argument del PP és que mantenen el suport a aquesta declaració institucional, però que no volen col·laborar a un "muntatge amb objectius partidistes".