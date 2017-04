El PP obvia els pressupostos de Rajoy i se centra en fiscalitzar les inversions del Consell

Les inversions que cal vigilar no són les escasses que es plasmen en els Pressupostos Generals de l'Estat del govern de Mariano Rajoy, i les que cal fiscalitzar realment són les que faça el Consell de PSPV-Compromís.



El PP valencià fa un pas més a passar la pàgina de crítiques als comptes del PP Madrid ( obligats des de Gènova) i han anunciat que el seu grup va a sol·licitar la creació d'una comissió de seguiment de la inversió territorialitzada del Consell, afirmant que l'executiu de Ximo Puig i Mónica Oltra, “predica el contrari del que fan. Es passen el dia reclamant inversions al mateix temps que abdiquen de les seues competències de manera irresponsable tal com demostra la baixa execució dels pressupostos de la Generalitat en matèria inversora o en àrees tan sensibles com la dependència”.



Així s'ha expressat el coordinador de Economia del grup popular, Rubén Ibáñez, qui ha explicat que l'objecte de la citada comissió és “conèixer la fotografia real de les inversions de la Generalitat, estimular el desenvolupament d'iniciatives i projectes i generar consensos per a millorar la capacitat del Consell a l'hora d'executar el seu pressupost sempre en benefici dels valencians”.



Ibáñez ha posat com a exemple que l'executiu autonòmic "solament va executar el 50% de les inversions previstes en 2016. El que es tradueix que Puig i Oltra han incomplit els seus compromisos en matèria inversora en l'exercici passat”. Així, ha incidit que en l'exercici 2016 hi havia un pressupost definitiu per al capítol VI d'inversions de 570,5 Milions d'euros del que s'han executat amb prou faenes 292,8 Milions d'euros.



“Si comparem l'execució de la inversió dels exercicis 2015 i 2016 a tancament de desembre podem observar que el grau d'execució en 2015 és més de 4 punts superior que en 2016. Així en 2015 el grau d'execució de les inversions a tancament de l'exercici és del 55,6% i en el 2016 és del 51,3%”, ha explicat.



“És una evidència que el Consell està donant l'esquena a les necessitats de les comarques de la Comunitat i que quan decideix la destinació de les seues minses inversions ho fa en funció d'interessos partidistes”.



Rubén Ibáñez considera que “el discurs victimista que Puig ha comprat a Oltra cau pel seu propi pes i xoca amb la dramàtica situació i el sectarisme amb que el tracten als municipis de la Comunitat. S'han situat en una posició que no se sosté i que gens té a veure amb la seua obligació de gestionar, sinó amb la necessitat que té Puig de sobreviure a Oltra i a la seua feblesa orgànica”.