El PP paga a terminis 23.600 euros d'un acte del 2011 en el Palau de les Arts de València que també devia

Els deutes del PP valencià amb espais de gestió pública en els quals van realitzar actes que mai van pagar passen factura anys després al partit que lidera Isabel Bonig. El president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha revelat aquest dijous en les Corts Valencianes, que els populars valencians estan pagant a terminis una factura de 23.600 euros que havien del Palau de les Arts per un acte de la precampanya electoral, al març de 2011, amb Francisco Camps com a protagonista.

Puig ha fet aquesta revelació en una contestació en les Corts Valencianes a una pregunta de Compromís durant la sessió de control en la qual inquiria per la recuperació dels diners perduts a causa de la corrupció. El president valencià ha explicat que, a més d'intentar rescatar el defraudat, també s'estan cobrant factures que no s'havien pagat i s'ha referit a la del Palau de les Arts.

Els populars van arribar a un acord amb la direcció de la Ciutat de les Arts i les Ciències per a pagar en terminis de 2.000 euros mensuals aqueix deute pendent des del 2011 el passat mes de setembre i el primer dels pagaments el van realitzar a l'octubre.

Factura del Palau de les Arts impagada pel PP

No és l'únic cas d'aquest tipus. Al juliol de 2017, el PP va pagar 625.000 euros pel lloguer del recinte de Fira València per al congrés nacional de 2008, en el qual va ser reelegit Mariano Rajoy. Ho va fer obligat per una sentència judicial que va incloure interessos i costes en el deute inicial de 568.511 euros. La institució firal va reclamar judicialment el pagament a partir de l'arribada de Joan Ribó a l'alcaldia de la ciutat.

Un altre acte polèmic va ser el celebrat pel PP en el mateix recinte de la Ciutat de les Arts, en aquest cas en l'edifici de L'Àgora, al maig de 2014 per a la campanya de les elecciones europees. En el míting van participar Rajoy, Rita Barberá, Esteban González Pons, Alberto Fabra, Alfonso Rus i Miguel Arias Cañete. Els populars solament van pagar 5.000 euros per aquell acte i, després del canvi de govern en la Generalitat, la nova direcció del complex va denunciar que s'havien d'haver cobrat 40.000 euros.