El PSPV preveu celebrar el seu congrés provincial a València a mitjan desembre

El secretari d'Organització del PSOE i encara secretari general del PSPV en la província de València, José Luis Ábalos, ha convocat per a dijous vinent, 19 d'octubre, l'executiva que ha de marcar el començament del procés que desembocarà en el congrés provincial dels socialistes valencians. Encara que no es coneix la data exacta, està previst que la direcció provincial convoque el comitè en el qual es donarà a conèixer el calendari del Congrés que triarà al successor de l'actual número dos del PSOE, que es preveu per a mitjan desembre.

De moment, i mentres el president de la Diputació de València i portaveu del PSPV, Jorge Rodríguez, no confirme si va a postular-se, són dos els candidats que han assegurat que es presentaran a la secretaria general del PSPV a València: la diputada autonòmica Mercedes Caballero i l'exsecretari de Joves Socialistes del Pais Valencià a Aldaia Rubén Fenollar. Tant Caballero com Fenollar asseguren representar al secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

La diputada valenciana és una candidata que presumeix de tenir sintonia amb José Luis Ábalos, es defineix com a representant del model que va portar fa uns mesos a Sánchez de tornada a la direcció del PSOE i assegura que la seua candidatura està organitzada entorn del projecte aprovat en el 39º Congrés del PSOE.

Fenollar, un militant de base 'sanchista' que ja es va postular a la direcció socialista en la ciutat de València, anunciava la seua decisió el passat mes d'agost.

Quant a Jorge Rodríguez, l'alcalde d'Ontinyent ha amagat unes quantes ocasions amb presentar-se a liderar als socialistes en la província de València. No obstant açò, encara no ha confirmat la seua candidatura. Fa tan sols uns dies apuntava que no hi ha candidats fins que no hi haja Congrés, per la qual cosa supeditava la seua decisió a la convocatòria del conclave provincial del PSPV: "Quan arribe el moment, ja decidirem", per a afegir que no descartava "cap possibilitat".