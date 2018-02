El PSPV es queda tot sol intentant impedir que les ajudes públiques a UGT i CCOO s'òbriguen a altres sindicats

El debat sobre les ajudes als sindicats ha provocat el xoc entre el PSPV i la resta de grups en les Corts, entre la part del Botànic que executa i la que legisla. Les Corts han aprovat aquest dimecres la proposta del PP per a modificar la llei de participació institucional, una norma aprovada pel Govern que premiava als sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres. Tots els partits llevat el PSPV han recolzat obrir aquesta normativa a la reforma.

Després de la concentració contra l'infrafinançament, els populars, molests amb la patronal i els representants sindicals, van proposar una reforma per a eliminar-los les ajudes directes. Els grups parlamentaris han decidit amb el seu vot que els sindicats minoritaris puguen fer al·legacions durant el període d'exposició pública en honor d'augmentar la participació de les entitats en la seua reforma i, per tant, en la resta de normes que passen pel parlament valencià.

El criteri del Consell a aquesta proposta del PP era desfavorable, considerant que el seu text portava implícita la desaparició de la participació de les entitats que representen als treballadors. A més, el discurs de l'Executiu al·ludeix a una sentència en la qual es determina que la diferència de tracte a les organitzacions en funció de la major representació està sustentada constitucionalment.

El portaveu socialista, Manolo Mata, ha justificat el seu vot contrari en què "no anem a recolzar una llei que és una rebequeria per haver-los deixat solos en contra d'un sistema de finançament just. No anem recolzar una llei que pretén rebentar el sistema empresarial i sindical més representatiu de la Comunitat valenciana".