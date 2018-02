La direcció del PSPV deixa en l'aire les primàries a València i 12 agrupacions més per irregularitats en el cens

Aquest diumenge està prevista la celebració de primàries socialistes en tretze de les 26 agrupacions comarcals del PSPV, entre elles la de la ciutat de València en la qual es disputen la secretaria general l'actual portaveu socialista en l'ajuntament i candidata de Ximo Puig, Sandra Gómez, i l'edil de Sanitat i Esports, Maite Girau, pròxima a la direcció del PSOE de Pedro Sánchez i José Luis Ábalos. No obstant açò, a dia d'avui, aqueixos processos estan en l'aire després que Blanqueries haja denunciat irregularitats en detectar fins a 169 altes en el cens en diferents agrupacions -55 d'elles a València- que serien posteriors al començament del procés, l'1 d'abril de 2017.

Així, des de l'executiva del PSPV criden l'atenció sobre el fet que aquestes noves afiliacions, detectades arran de queixes rebudes directament des de les agrupacions locals i comarcals afectades, s'han produït en aquells territoris en els quals les primàries estan més igualades, com són l'Horta Nord, l'Alacantí, el Baix Segura i la Marina Alta, a més de la ciutat de València. Consideren que és una situació "perillosa" ja que es podria "pervertir" el procés.

Concretament, aquestes noves altes s'han produït per un transvasament des dels afiliats directes -que es produeixen a través d'internet i només tenen dret a vot en les primàries federals i nacionals- a les agrupacions locals, de manera que aquests, a pesar que apunten des del PSPV els censos estarien tancats, adquireixen el dret a vot en els processos locals i comarcals.

Els socialistes valencians expliquen que van advertir a la direcció de Ferraz fa dos mesos, encara que no ha sigut fins a aquest dimecres quan el PSOE ha validat aquestes altes i ha confirmat que sí que poden votar. En aquest sentit, en el PSPV es pregunten per què l'executiva del Partit Socialista "se salta" els estatuts del PSOE i es permet la participació en aquests processos a afiliats que segons les normes internes no tenen dret a vot en les primàries locals i comarcals.

Amb l'objectiu de prendre una decisió, aquest divendres hi ha una reunió de la comissió de garanties dels socialistes valencians amb les diferents secretaries d'organització comarcals per a decidir si es mantenen els processos de primàries previstos per al cap de setmana vinent.

Discrepàncies amb Ferraz

La direcció del PSOE ha autoritzat aquestes noves altes perquè, tal com li van comunicar dimecres a José Muñoz, secretari d'Organització del PSPV, es tracta de militants que van optar per l'afiliació directa ' on-line' perquè no se'ls va permetre en el seu moment, en les primàries socialistes que van enfrontar a Pedro Sánchez i Susana Díaz, afiliar-se en les agrupacions locals, "van ser bloquejats".

Així mateix, des de l'entorn de Maite Girau es pregunten com és possible que intervinga la direcció nacional i pressupose que totes les noves altes van a anar a uns determinats candidats, al mateix temps que recorden que en el cas de València es tracta de 55 altes sobre un cens total de 1.500 militants, menys d'un 4 per cent.