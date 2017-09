Pedro Sánchez: "Hi ha una fallida de convivència per falsos patriotes que amaguen amb banderes la seua corrupció"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha lamentat aquest divendres la "fallida en la convivència" que pateix Espanya pel referèndum de Catalunya. Sánchez ha acusat als Governs d'Espanya i de Catalunya de la situació i ha assenyalat Mariano Rajoy i Carles Puigdemont com a "falsos patriotes que s'amaguen en banderes per a tapar la corrupció".

Pedro Sánchez s'ha reunit a València amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, en una visita preparada per a parlar en una trobada dels socialistes europeus del Comitè de les Regions. El secretari general del PSOE ha criticat que a Espanya hi haja dirigents, en referència a Rajoy i Puigdemont, que "diuen defensar a la seua pàtria i abandonen als seus compatriotes". "Vivim una crisi territorial provocada pels governs d'Espanya i Catalunya", ha asseverat.

El líder socialista ha apel·lat al diàleg per a solucionar el xoc de trens que s'ha produït entre els dos Executius i que ha acabat amb la intervenció del Tribunal Constitucional i la Fiscalia General de l'Estat. "Espanya no es construeix des dels extrems sinó des del diàleg", ha manifestat. Per açò, ha instat a "obrir un nou temps, el temps de la sensatesa i del sentit comú". "Catalunya forma part del cor d'Espanya", ha sentenciat.

El secretari general del PSOE ha aprofitat per a anunciar que dimarts vinent 19 de setembre el seu partit presentarà el seu consell assessor de "transició ecològica" amb ecologistes i referents de l'economia.

Respecte a la situació de la Comunitat Valenciana, Pedro Sánchez s'ha compromès davant Ximo Puig a assumir les reivindicacions de la societat valenciana. "Cal acabar amb les obres del corredor mediterrani, corregir el dèficit d'inversió, impulsar la reforma del finançament i cal fer del Mediterrani un mar de convivència entre cultures per a acollir als refugiats que ha generat la guerra de Síria i altres països de l'entorn".

Pedro Sánchez també ha recordat en el seu discurs que els Governs socialistes i la Unió Europea han de "rescatar als joves" i que els socialdemòcrates donaran "la batalla ideològica en l'econòmic i en el social".