La llista de Pérez Garijo s'imposa en una Esquerra Unida que segueix partida per la meitat

Rosa Pérez Garijo s'ha imposat aquest dissabte en les votacions dels militants d'Esquerra Unida, que havien de decidir entre les candidatures de la diputada provincial valenciana, la continuista aposta del Partit Comunista que encapçala Rosa Albert i en la qual el número dos ho ocupa el qüestionat David Rodríguez i l'opció impulsada per l'excoordinadora general d'EUPV Glòria Marcos representada per l'alcalde de Polinyà de Xúquer Òscar Navarro.

No obstant açò, si alguna cosa ha quedat demostrada després que la militància s'expressara és que Esquerra Unida continua, igual que fins ara, partida per la meitat. Tan sols 50 vots han separat a les candidatures de Pérez Garijo i Albert (un 48% enfront d'un 44%), encara que els resultats no seran oficials fins diumenge.

Així les coses, els seixanta representants en el Consell Polític que estaven en joc aquest dissabte es reparteixen de manera que la diputada provincial per València disposarà de 29, l'exregidora en l'Ajuntament de València 27 i el primer edil de Polinyà els quatre restants. Els altres 65 membres de l'òrgan de direcció d'EUPV els hauran de triar les assemblees comarcals.

Quant a la pròxima coordinadora general de la formació d'esquerres, correspon la seua elecció als nous membres del Consell Polític, que es reunirà aquest diumenge a València una vegada s'oficialitze el resultat de la consulta. Tenint en compte l'equilibri de forces entre les dues principals sensibilitats -els afins al líder d'Izquierda Unida, Alberto Garzón, i el sector del nucli dur del PCPV-, serà de nou la facció de Marcos, que representa Navarro, la que decidisca el pròxim lideratge en Esquerra Unida.