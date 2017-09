Podem i Compromís obrin la porta a la taxa turística

Podem ha aconseguit traslladar el debat sobre el turisme a les Corts. Si dimecres el seu portaveu Antonio Estañ, insistia en la necessitat d'una reestructuració integral del model, aquest dijous les seues pretensions s'han materialitzat en una proposta: l'establiment d'una taxa turística.

Entre les resolucions presentades durant el debat de política general, la que més ha destacat de la formació morada és la petició al Consell d'impulsar "un impost sobre l'activitat turística". Per a Podem "aquesta taxa ha de contribuir a millorar els serveis dels quals gaudeixen els turistes en els municipis de la Comunitat Valenciana, de les infraestructures i dotacions turístiques, al foment i desenvolupament del sector turístic i a l'impuls de bones pràctiques laborals".

Encara que en la proposta no es detalla ni el recaptador ni el termini per a establir-la, la intenció de Podem és que siga una taxa autonòmica -similar al model balear- i que s'incorpore en la llei d'Acompanyament als pressupostos de la Generalitat per al pròxim any, de manera que poguera començar a cobrar-se en 2018, segons ha explicat David Torres, encarregat de defensar la iniciativa.

La seua iniciativa cerca una taxa progressiva, per pernoctacions i d'implantació municipal però amb regularització autonòmica, per a així "evitar el 'dúmping' entre municipis", encara que estan "oberts al diàleg", ha recalcat Torres.

La idea de Podemos ha trobat el suport de Compromís, que considera que en els termes que està redactada és negociable i recolzaran aquesta mesura. No obstant açò, el seu soci de Govern prefereix l'abstenció. Com ha indicat el portaveu socialista, Manolo Mata, "no anem a aprovar una taxa turística autonòmica", ha garantit, però es mostra disposat a "reflexionar" amb el sector i els ajuntaments de cara a implantar mecanismes de compensació similars als dels d'altres països, com l'abonament transport o entrades gratuïtes a museus.

En el Consell el model que proposa Podem no agrada. Des de presidència indiquen que són partidaris d'una taxa, sempre que siga municipal i siguen els ajuntaments els qui decidisquen l'import i gestionen el recaptat. De moment, prefereixen obrir el debat entre empresaris i entitats locals, redactar el mecanisme legal i que la figura s'incorpore a la llei de Turisme, una norma a la qual encara li queda bon camí. Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, ja ha manifestat en diverses ocasions estar disposat a obrir el debat, en els termes que planteja Presidència: que la Generalitat solament desenvolupara el marc normatiu.