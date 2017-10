Podem estreny en la negociació del pressupost amb la taxa turística i l’SDDR

Podem continua estrenyent el Consell i adverteix que no aprovarà els comptes de la Generalitat per a l’any que ve si no reflecteixen més avanços socials. El portaveu de la formació, Antonio Estañ, ha insistit aquest dimarts que després de la negociació amb l’executiu valencià el progrés és “francament insuficient”.

Estañ ha explicat que la seua formació no està “en disposició de votar favorablement” els pressupostos de la Generalitat per al 2018 i ha alertat que seria “molt preocupant” que aquests comptes “no s’aprovaren a la primera”.

Les mesures que demana Podem, quantificades en 300 milions d’euros, inclouen més ajudes al lloguer d’habitatge, ampliar l’accés a medicaments en casos de pobresa farmacològica i un canvi del model productiu, on inclou la taxa turística que presentarà en forma d’esmena a la Llei d’acompanyament a falta d’acord amb el Consell. En aquest últim aspecte ha insistit molt la formació, que fa uns quants mesos que negocia amb els agents del sector la manera de desenvolupar aquest impost per a les pernoctacions.

Podem, com ha explicat altres vegades, és partidari del model català i que el que es recapte en aqueixa taxa finalista es dedique a lluitar contra els apartaments turístics il·legals, combatre la precarietat laboral del sector i donar més recursos als municipis per al turisme.

L’SDDR és un altre dels punts clau perquè el partit facilite l’aprovació dels comptes, juntament amb l’eliminació d’extraescolars i un pla per a pal·liar la pobresa farmacològica. El portaveu ha explicat que algunes exigències plantejades s’han pactat amb distintes conselleries, però per ara no s’han plasmat en l’esborrany dels pressupostos, per la qual cosa critica una falta de coordinació amb Hisenda. Al seu parer, les mesures que reclamen són “bastant modestes” i tenen totes que veure amb el compliment del Pacte del Botànic, per la qual cosa és “difícil d’entendre” que no s’assumisquen.