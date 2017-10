Podem es resigna al fet que els pressupostos de la Generalitat no arrepleguen totes les seues prioritats

PSPV i Compromís han estat negociant les últimes setmanes amb Podem els pressupostos de la Generalitat de 2018. Precisament, des de la formació morada lamenten que, malgrat que s'han aproximat les postures i s'ha avançat en moltes qüestions, "com dependència, educació, justícia o sanitat", no totes les prioritats que Podem considerava necessàries s'han vist reflectides en l'avantprojecte de llei de Pressupostos "en les condicions previstes perquè s'assegure el seu compliment".

La formació que lidera Antonio Estañ, que tenia entre les seues prioritats assumptes com el sistema de tornada d'envasos (SDDR) o l'engegada de la taxa turística el pròxim any, assegura que ha treballat "amb esforç" per a assegurar que els comptes, "els últims que s'executaran complets aquesta legislatura", reflectisquen el compliment de l'Acord del Botànic i "un avanç en les polítiques del canvi".

No obstant açò, des de la formació morada encara confien a poder aconseguir acords en el tràmit parlamentari dels pressupostos perquè s'incloguen aqueixes qüestions i "arribem a un acord favorable per a la societat valenciana".

Reivindicació "legítima, lògica i coherent"

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, mostrava divendres passat el seu convenciment en què aquesta setmana es podrien presentar els pressupostos del Consell 2018, en els quals s'estava treballant, al mateix temps que defensava la postura de Podem com a "legítima, lògica i coherent" en tractar-se d'una de les "tres potes" del Botànic: "És normal que vulguen participar de l'elaboració dels pressupostos".

Així, no dubtava a assegurar que per a poder traure avant les polítiques recollides en el pacte de Govern "ha d'haver-hi pressupost sí o sí", per la qual cosa no contemplava com a opció una pròrroga dels comptes autonòmics".