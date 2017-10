La Policia identificarà els ultres que van protagonitzar les agressions del 9 d'Octubre a València

La delegació del Govern a la Comunitat Valenciana investigarà les agressions de grups d'extrema dreta als manifestants del 9 d'Octubre. Juan Carlos Moragues ha explicat aquest dimarts que la Policia està analitzant les imatges per poder identificar als agressors.

El delegat de Govern desvincula els altercats del desenvolupament de la manifestació i matisa que es van produir abans del començament. "No va haver-hi enfrontaments durant la manifestació. Sí és cert que va haver-hi gent envoltant, xisclant i expressant la seua opinió", ha dit en referència a l'assetjament als manifestants. A més, no els consta que hi haja hagut ferits, malgrat les imatges que s'han emès en directe per diverses televisions i difós en vídeos per les xarxes socials. De moment, no s'han presentat parts de lesions.

A les agressions s'ha referit com a "enfrontaments puntuals" i ha assenyalat que la manifestació "d'extrema dreta", en la qual hi ha diversos periodistes ferits, no estava autoritzada. De nou, ha felicitat a la Policia Nacional per "garantir la seguretat i la integritat física dels manifestants".

Preguntat per si no hi ha detinguts, ha dit que "no podem posar un Policia en cada cantonada"."El dispositiu del dilluns a la vesprada estava reforçat", ha assenyalat, recordant que van arribar 100 agents d'altres territoris.

"La societat valenciana derivada del procés secessionista català està molt tensionada social i políticament i el que necessitem és sentit comú", ha considerat Moragues, que demana "responsabilitat política" als dirigents.