Puig confia a superar la "marginació històrica" de la Comunitat Valenciana amb unitat i "des del treball fet"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestat la seua confiança en què la Comunitat serà capaç de superar la seua "marginació històrica" de cara al pròxim any, quan es commemoren 600 anys de Govern autonòmic des de 1418 i 780 anys del naixement del poble valencià. "Des del treball fet" i amb diàleg i unitat, ha assegurat que el Consell seguirà "reivindicant i demanant una solució justa al problema valencià".

En el seu article d'opinió 'Esforç i lleialtat reivindicativa' amb motiu del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, Puig ha realitzat una crida a l'optimisme i a la cerca d'espais de diàleg en un any "especial" i amb "molts reptes" sobre la taula, alguns compartits amb la resta d'Espanya i altres propis.

Entre ells, ha tornat a insistir a superar la "crisi institucional i territorial espanyola" i la "marginació històrica de la Comunitat", respectivament. "Necessitem ser optimistes i trobar vies de diàleg, per molt difícils que ara semblen", ha manifestat.

Però ha cridat a fer-ho "des del pluralisme, des d'un sentiment inclusiu", perquè considera que "és el moment de reforçar la unitat en defensa d'un finançament just". També "de la forma que ens caracteritza: des d'una lleialtat reivindicativa que, amb esforç, ens permet protagonitzar el nostre propi renaixement".

Per a aconseguir-ho, Puig ha reivindicat que "necessitem estar més units que mai" i ha subratllat que la paraula és "la millor eina democràtica per a trobar solucions a les fractures".

El 'president' ha continuat sota aquest prisma de diàleg afirmant que la Comunitat és "un poble singular que es respecta, que respecta als altres i vol ser respectat d'igual manera". En definitiva, "un poble obert, tant aconseguisc mateix com a l'exterior, tolerant, inclusiu i que, per sobre de tot, creu en la convivència".

"Resultats que semblaven impossibles"

Al costat d'aquestes característiques, Puig ha al·ludit a l'esforç i als assoliments dels treballadors i el empresariat valencià, que "estan aconseguint resultats que semblaven impossibles fa solament dos anys", en l'inici de la legislatura en 2015.

"Creixem i generem ocupació per sobre de la mitjana de la resta d'Espanya i, encara que queda molt per fer, contemplem el futur amb una esperança renovada", ha asseverat.

Ara bé, el cap del Consell ha advertit que "aqueix esforç ha de deixar d'estar limitat per la injustícia", per la qual cosa "des del treball fet", el Govern autonòmic seguirà "reivindicant i demanant una solució justa al problema valencià".

Amb fermesa, però "sense anar contra ningú"

Puig ha promès fer-ho "amb fermesa, sense anar contra ningú i mantenint la lleialtat institucional, amb respecte al marc constitucional i la tolerància i el diàleg". "Aqueixa lleialtat és la mateixa que exigirem perquè es complisca aqueixa paraula donada al poble valencià, que no pot ni deu esperar més a ser igual que la resta", ha recalcat.

Per tot açò, el 'president' ha manifestat el seu agraïment "a tots els valencians" pel seu "esforç personal i col·lectiu que simbolitza, com cap altra data, el nostre 9 d'Octubre".



"Este és el dia dels valencians i les valencianes. Ho és i ho serà sempre. És la festa d'un poble amb multitud d'accents i històries, que parla en valencià i en castellà. Aqueixa diversitat és la nostra riquesa".



Com a colofó, Ximo Puig s'ha mostrat convençut que "com cantava Ovidi Montllor, en aquest camí que compartim 'floriran flors i cants i alegries. Floriran crits i cors i paraules. En el dia que durarà anys, braços lliures i boques i mans'".