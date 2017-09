Puig veu amb "tristesa" la "partidització" del PP de la llengua per voler vetar a 'Botifarra'

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dijous que li produeix "tristesa" la "partidització" de l'educació i de la qüestió lingüística per part del PP i s'ha declarat "tan de Miguel Hernández com de Vicent Andrés Estellés" i que les dues llengües "siguen una riquesa per a tots".

Puig, que ha visitat un institut a Los Montesinos (Alacant), s'ha pronunciat en aquests termes en ser preguntat per la petició del PP que es prohibisca l'actuació a Torrevella del cantant Pep Gimeno 'Botifarra', amb motiu del Dia de les Llengües, en considerar que es tracta d'un acte "pancatalanista" del conseller d'Educació, Vicent Marzà, i d'una "provocació" perquè se celebra cinc dies abans de l'1-O.

El president ha assegurat que aquesta crítica "no té res a veure amb la realitat" i ha considerat un "error majúscul" que el PP "intente arrapar un grapat de vots" a través de la llengua. "He llegit en xarxes socials que portàvem a Torrevella un cantant pancatalanista que resulta que va ser premiat per un govern del PP", ha agregat en referència al fet que 'Botifarra' va rebre la distinció al Mèrit Cultural amb el Govern d'Alberto Fabra.

"La partidització de l'educació i de la qüestió lingüística per part del PP em produeix tristesa, perquè el tema és que les llengües unisquen", ha afirmat i ha reivindicat que ell és "tan de Miguel Hernández com de Vicent Andrés Estellés" i que "l'important és que siguen de tots i que les dues llengües siguen una riquesa per a tots".

"Generar més oportunitats"

Així, el cap de l'executiu valencià ha assegurat que el seu govern té "un objectiu" que és "que els xiquets de la Comunitat Valenciana sàpien castellà, valencià i anglés" perquè "va a generar més oportunitats per als joves i per a la Comunitat".

Puig ha demanat "no fer un espai de confrontació de la llengua, perquè és un espai d'unió". "A la Comunitat Valenciana tenim la sort de tenir dues llengües oficials i per a mi, és una riquesa, no un problema, sinó una riquesa enorme", ha assegurat.

El president ha indicat que "el que es tracta és de millorar la capacitació lingüística dels joves en les tres llengües", alguna cosa en el que la Generalitat "va a fer una aposta forta". En aquest sentit, ha destacat que enguany "es va a fer un esforç que mai s'havia fet a Espanya perquè totes les escoles tinguen un assistent natiu d'anglès" per a ajudar amb "el hàndicap més gran que existeix" que és "la conversa".

"Aqueix és el debat que ens interessa a nosaltres", ha assegurat Puig, al mateix temps que ha demanat "no fer més demagògia", sinó "cercar solucions". Així, ha llançat "un missatge d'absoluta tranquil·litat a la població de la comarca de la Vega Baixa". "Nosaltres respectem absolutament la llengua de la Vega Baixa que és el castellà. Ningú ha de tenir cap temor perquè no existeix cap bel·ligerància sinó tot el contrari", ha manifestat.