Quatre diputats deixen Ciutadans pel viratge ideològic del partit i denuncien pràctiques "pròpies de la Gestapo"

Amb un to molt dur cap a aquell que fins divendres era el seu partit, Ciutadans, i cap a dirigents com Albert Rivera, Fernando Giner o el diputat nacional Toni Cantó -"el de les bescollades" en paraules de l'exsíndic de C's-, Alexis Marí, David de Miguel, Alberto García i Domingo Rojo han fet pública la seua baixa de la formació taronja i el seu pas al grup de diputats no adscrits en les Corts Valencianes. "És un dia trist, però deixem el partit per coherència, dignitat i lleialtat cap als ciutadans que ens van votar", han assegurat.

No obstant això, han aclarit que no tenen intenció d'abandonar la seua acta: "Nosaltres seguim defensant els mateixos principis fundacionals del partit, polítiques socialdemòcrates i liberals, uns principis que Mari Carmen Sánchez [portaveu de C's en les Corts] va qualificar de qüestions semàntiques".

Els principals motius per abandonar Ciutadans -encara que no els únics-, el "maltractament" als valencians en els Pressupostos Generals de l'Estat aprovats "en un exercici de trilerisme" gràcies al suport de Ciutadans, "la qual cosa ha sigut la gota que ha vessat el got", i el canvi de rumb en les polítiques del partit d'Albert Rivera. "Hi ha hagut canvi de criteri i s'han donat bandades, convertint-se en la crossa del PP". A més, han lamentat que no se'ls hagen consultat els comptes ni s'hagen tingut en compte les reivindicacions dels valencians, "som igual d'espanyols que els càntabres, murcians o extremenys".

Precisament, sobre els pressupostos han insistit que no podien consentir el greuge què se sotmet els valencians, que pateixen infrafinançament, "reconegut fins i tot pel PP però posat en dubte per Albert Rivera"; el dèficit en les inversions territorialitzades; i que no s'executen les pressupostades, "amb la qual cosa es perden diners". En aquest sentit, ha lamentat que hi haja hagut "companys" que han "defensat millor" els comptes de Mariano Rajoy i Cristóbal Montoro que el mateix Partit Popular.

Falta de democràcia interna

Els quatre diputats, "decebuts però no doblegats", han criticat durament el seu ja expartit, que han qualificat de "timorat" i en el qual han assegurat que hi ha una "mancança clara de democràcia interna, on es massacra al crític, a qui discrepa, amb un tracte que en ocasions és fins i tot vexatori". Així, s'han referit a "fustigacions" com la que va patir en el seu moment la que era líder de Ciutadans a la Comunitat Valenciana, Carolina Punset, amb procediments propis de la "Gestapo". En aquest sentit, han denunciat que s'han produït, persecucions, enregistraments entre companys o, fins i tot, s'han arribat a fotografiar agendes.

Aquest "leninisme" cap als afiliats ha derivat en les quantioses baixes que s'han produït en els últims temps -"més de 250 càrrecs públics a Espanya i més de 40 a la Comunitat Valenciana, entre ells els portaveus en l'ajuntament d'Alacant, en les diputacions de València i Castelló, un diputat nacional o quatre autonòmics, i no seran ser els últims".

En opinió d'Alexis Marí, Albert Rivera no és Macron, "és el fill polític de Mariano Rajoy", així com ha criticat que haja acollit en Ciutadans "els enderrocs del PP, el pitjor de la dreta i les polítiques d'amiguisme".

Respecte al futur, els quatre diputats trànsfugues no descarten cap opció, fins i tot Marí ha tingut paraules d'afalac per a 'Contigo', el partit fundat per l'exportaveu taronja en la Diputació de València, José Enrique Aguar: "De moment, anem a seguir treballant en la mateixa línia que fins ara, el futur ja es veurà".

Mari Carmen Sánchez i Fernando Giner abrigallats per representants de Ciutadans en diverses institucions EFE

Ciutadans demana les actes dels diputats trànsfugues

Mari Carmen Sánchez i el portaveu autonòmic de Ciutadans, Fernando Giner, acompanyats per representants del partit taronja en diverses institucions, han reclamat als quatre diputats "trànsfugues" que "siguen coherents amb el que van signar", la carta ètica de C's, i lliuren la seua acta de diputat.

"Si fóra cert tot el que aquests senyors han dit ni jo ni els meus companys estaríem ací", ha apuntat Sánchez en al·lusió a les suposades pràctiques d'espionatge a les quals s'han referit Marí, De Miguel, García i Rojo.

"És trist escoltar certs comentaris per part dels qui han sigut els nostres companys durant els dos últims anys. Lamente la seua marxa, però ací estem els qui pensem que és més rendible sumar, en lloc de la rebequeria o l'enrabiada", ha agregat.

Tampoc han faltat comentaris en les xarxes socials, com el publicat per Fran Hervías, dirigent de Ciutadans.