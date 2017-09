Retards en els pagaments de beques i estades llastren la recerca valenciana

Un dels sectors més afectats per les retallades durant els anys de la crisi ha estat el de la recerca, la qual cosa va propiciar una fuga de cervells que el Consell del Botànic tenia la intenció de revertir. El mes de maig passat, el president Ximo Puig presentava el pla GenT i anunciava una inversió de 61 milions d’euros per a frenar l’èxode de joves científics i intentar atraure algun dels 1.300 valencians que entre els anys 2011 i 2015 van emigrar per investigar o treballar en universitats, empreses o instituts especialitzats a l’estranger.

No obstant això, els investigadors valencians continuen enfrontant-se a hores d’ara a traves per a poder desenvolupar el seu treball i ampliar els seus coneixements. Un exemple en són els problemes amb les beques de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Dels setze programes convocats enguany, tan sols n’han resolt quatre, a penes un 25 per cent del total, la qual cosa manté els científics de la Comunitat Valenciana pendents de projectes que ja haurien d’estar desenvolupant-se.

Així doncs, molts investigadors que van sol·licitar al gener una beca per a una estada a l’estranger (tres mesos o sis), encara no saben res al setembre. Una d’aquestes científiques relata com va sol·licitar una d’aquestes ajudes per doble via –Conselleria i Ministeri– per a una estada de tres mesos als països Baixos entre juliol i setembre i no va ser fins el 25 de juny que des del Ministeri li van comunicar l’aprovació provisional de la seua sol·licitud: “El problema és que el dia 1 de juliol havia d’estar allí i si t’ho confirmen amb tan poca antelació no pots fer tota la tramitació i organitzar el trasllat, perquè no en tens el temps”.

“La solució, tenir-ho tot preparat i, en el meu cas, estar disposada a anar-me’n encara que la convocatòria no estiguera resolta i esperar allí per a completar tots els tràmits quan te la concedisquen. Això sí, amb totes les despeses a càrrec meu si s’haguera donat el cas”, apunta alhora que explica que encara està pendent que la Conselleria resolga un projecte emergent que també va sol·licitar.

No obstant això, hi ha qui no pot permetre’s anar-se’n sense tenir confirmades les ajudes. Els sol·licitants d’aquests programes comenten que no tot és tan fàcil com que et concedisquen el projecte i anar-te’n. “Has d’emplenar tota la documentació, contactar amb un investigador d’origen –amb qui t’has de comunicar unes quantes vegades per explicar-li que retardes la teua arribada per problemes administratius, amb la imatge que dones, buscar allotjament, deixar el teu treball ací organitzat, i això si no necessites visat, com passa per exemple amb els Estats Units”, explica una altra afectada, pendent de la resolució d’una sol·licitud d’estada de tres mesos a Escòcia.

A més, aquests programes solen ser anuals, de manera que tens fins al 31 de desembre per a justificar les ajudes: “Si són de tres mesos i la resolució es publica al novembre, a penes tens un mes per a fer el treball i justificar les ajudes, amb la qual cosa molts investigadors acaben renunciant a les beques”. El que lamenten és que no es tracta de grans quantitats per a l’Administració, però que als sol·licitants els permeten abordar noves vies de recerca que després poden desenvolupar a Espanya: “En les estades podem parlar d’uns 1.500 euros per mes, a més de 600 euros per a les despeses del viatge”.

Amb un problema semblant es troben els que estan redactant o volen desenvolupar la tesi doctoral: “La Conselleria es va comprometre a traure dues convocatòries de contractes predoctorals que encara no ha publicat, i estem al setembre, així com també hi ha doctorands pendents d’ajudes a la mobilitat amb estades de 3 o 6 mesos a l’estranger que també estan pendents de resolució”, denuncia una llicenciada que lamenta la incertesa que aquestes actuacions provoquen, amb la gent esperant “i ningú no et diu res”.