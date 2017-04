Susana Díaz reivindica a Xàtiva un PSOE que no s'entregue ni imite "a ningú"

Abrigallada pel president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, i precedida per alcaldes com Roger Cerdà (Xàtiva); Diana Morant (Gandia); o Jorge Rodríguez (Ontinyent), també president de la Diputació de València, Susana Rodríguez ha triat el que va ser feu del popular Alfonso Rus per a protagonitzar el seu primer acte com a candidata a la secretaria general del PSOE a la Comunitat Valenciana.

La dirigent andalusa, que també ha visitat Ontinyent i que aquest dissabte estarà a la localitat alacantina d'Elx, ha reivindicat les figures de José Luis Rodríguez Zapatero i, sobretot, Felipe González davant els atacs rebuts des de Podem per mitjà del ' tramabús' i ha començat la seua intervenció apuntant que és la primera dona que es presenta en primàries a la secretaria general en 140 anys d'històries -ha recordat, sense esmentar-la, que Carme Chacón va optar a dirigir el PSOE, però en un congrés-: "És un enorme honor i una gran responsabilitat".

Díaz ha cridat a realitzar unes primàries "en positiu, pensant en els ciutadans i en els seus problemes", enfront de la "morbositat mediàtica" que suposa parlar de lluites internes i s'ha mostrat convençuda que d'aquest procés eixirà un PSOE "fort, unit i cohesionat", un PSOE que no es va a lliurar ni imitar "a ningú". Respecte a la seua candidatura, 100 per 100 PSOE, ha assegurat que representa a "totes les generacions, totes les sensibilitats, tots els accents i territoris". "Vull ser secretària general de tot el partit, perquè quan el PSOE està unit és imparable", ha dit.

Si la presidenta de la Junta d'Andalusia no ha fet referències directes als seus rivals en la carrera per dirigir al PSOE, sí que ha carregat durament contra Podemos, als qui ha acusat d'actuar des del "odi, el ressentiment i el rancor" intentant "tacar" la dignitat dels socialistes i de referents com Felipe González, i contra el Partit Popular, criticant els pressupostos de Rajoy i les polítiques de l'Executiu en educació, sanitat o dependència.

Finalment, ha reclamat "alçar el PSOE per a alçar Espanya". "Nosaltres no estem entre els qui simplifiquen, entre els qui es resignen o entre els qui s'indignen", ha sentenciat Díaz, qui ha insistit que es presenta amb "passió, ganes, il·lusió i ambició" per a liderar al PSOE i guanyar les pròximes eleccions.