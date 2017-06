Vicent Marzà defensa el decret de plurilingüisme: "El procediment jurídic ha sigut impecable"

"El procediment jurídic ha sigut impecable. El decret compta amb l'aval de l'Advocacia de la Generalitat i del Consell Jurídic Consultiu". Així de taxatiu ha començat la seua compareixença el conseller d'Educació, Vicent Marzà, en les Corts per a explicar el decret de plurilingüisme.

La mesura estrella de la seua conselleria, suspesa cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV), ha sigut el projectil preferit pel PP -al costat de l'escola concertada- per a criticar la gestió al Consell, encoratjant a les protestes en els carrers i presentant denúncies per un suposat atac a la llibertat d'elecció dels pares. "Els que apel·len ara al terme 'llibertat' abans decidien des d'un despatx els programes educatius", ha assenyalat el conseller en referència a la impugnació.

Marzà defensa que el decret ha comptat amb la participació de la comunitat educativa i de professionals de l'ensenyament per a trobar el millor mètode d'aprenentatge. Així mateix, el conseller insisteix que és un decret "dinàmic ", que s'adapta a la realitat de cada territori (de comarques a barris) i que tots els nivells es poden acreditar al final de cada etapa. "Ho sabrien si li l'hagueren llegit", ha apuntat.

El conseller ha sigut interpel·lat pel PP i Ciutadans sobre el seu "pla B" davant la suspensió cautelar i sobre quines mesures hauran de prendre els centres que pretenien començar a aplicar-ho. Sobre aquest tema, ha respost que la Generalitat recorrerà la suspensió cautelar i que ja han encarregat un informe a l'Advocacia per a saber amb certesa en quina situació jurídica es troben.

Per a pares i professors fa de nou una crida a la calma, ja que la conselleria és la competent per a dictar les ordres i, en cas que siga necessària alguna modificació, es comunicarà des del departament de Campanar. "El que no vaig a tolerar és que es fique por en el cos als directors i professors, als quals hem d'estar eternament agraïts", ha retret el conseller al PP, que ha acusat als responsables dels centres d'incomplir la llei.

El titular d'Educació ha recordat que el seu departament compta amb una llista de sentències -ha enumerat una desena- favorables a la Generalitat, "després de sentir totes les barbaritats que ací s'han dit sobre jornada escolar, aules experimentals, concerts educatius... la justícia ens ha donat la raó", ha postil·lat. Per açò, Marzà considera que ha de seguir avant amb el decret i mantenir la postura de la seua conselleria.