La Wikipèdia endolça el blaverisme

Els 'blavers' "consideren les idees de (Joan) Fuster com un moviment imperialista del nacionalisme català que intenta imposar el domini català sobre València". Esta és una de les primeres frases que es poden llegir sobre la definició de 'Blaverisme' en la enciclopèdia col·laborativa digital Wikipèdia en la seua versio en anglés.

Tant este concepte com el fet de que es deixen de nomenar alguns dels capítols més negres d'este moviment, com el referent a la violència practicada per alguns dels seus integrant,s ha provocat les crítiques cap a Wikipèdia a les xarxes socials. Així es critica que l'enciclopèdia reculla definicions partidistes, tenint en compte que els continguts no sols els aporten acadèmics, sinó també usuaris d'internet.

És destacable que la definició en anglès difereix notablement de les que es fan an castellà i en valencià, tenint en la primera una aparició dels actes violents de forma testimonial, i sent més ampla en la valenciana i en la castellana. Així en anglés fa referència únicament a l'atemptat amb bomba patit per Joan Fuster explicant que "ningú va ser processa, pero es àmpliament cregut que va ser la resposta blavera a la posició política i cultural de Fuster". Per una altra banda en les definicions en valencià i en castellà es parla del moviment ultra del GAV, i també dels grupuscles més violents dels últims temps -amb un apartat individualitzat en la versió en castellà- així com de capítols de violència urbana i política.

En la versió anglesa s'afirma que el blaverisme "pot ser descrit com un moviment nacionalista", i afirma que "originalment tenia una connotació negativa, freqüentment pejorativa entre grups socials que consideren el blaverisme com un tipus de moviment d'extrema dreta". Però se separa d'estes consideracions destacant que "actualment, el terme blaver és reconegut per diferents diccionaris valencians, incloent el normatiu fet per l'Acadèmcia Valenciana de la Llengua".

La mateixa definició anglesa també fa la seua pròpia lectura sobre l'ús diferenciat de banderes. Explica d'esta forma que la quatribarrada "va guanyar un cert (pero no aclaparador) suport entre els cercels valencianistes", però que des que l'Estatut d'autonomia va oficialitzar la "Senyera coronada", amb la franja blava, i la definició de "Valencian Comunity" (Comunitat Valenciana) la bandera ha guanyat acceptació "encara que alguns xicotets grups de l'espectre polític de l'esquerra (p.e. Els Verds, ERPV) continuen referint-se a ella com la 'blavera' i la Senyera quatribarrada pot ser vista de tant en tant, particularment a llocs allunyats de la capital".

També es destacable que en la versió en anglés no hi ha cap imatge d'actes vandàlics protagonitzats per este moviment tant contra monuments en memòria de representants de la cultura valenciana, com d'acadèmics actuals, que sí es poden veure en les altres versions.

Altra de les mancances que es pot apreciar és la no menció del rebuig del blaverisme a les tesis acadèmiques internacionals de la unitat lingüística del català i del valencià, afirmant únicament que són defensors de la llengua pròpia.