Ximo Puig demana Isabel Bonig "unitat" i li reclama que se sume a la manifestació pel finançament del 18N

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha respost aquest dijous per escrit a la sol·licitud d'una reunió que va realitzar la presidenta dels populars valencians, Isabel Bonig, el passat 1 de novembre per abordar les conseqüències del suport de "els seus socis del Consell al secessionisme" català per a la Comunitat Valenciana. El cap del Consell li ha demanat a Bonig "unitat per sobre de partidismes", així com que es "sume" a la manifestació del pròxim dia 18 per a defensar un finançament just per a la Comunitat Valenciana.

Puig li assegura en la seua carta que sempre està "a la seua disposició per a dialogar en benefici del conjunt dels valencians", però considera que "seria un gran avanç polític" que se seguira mostrant "una unitat per sobre de partidismes, a l'altura del que mereix el poble valencià".

En la missiva, encapçalada amb una "Estimada Isabel", assenyala que el sistema polític s'enfronta a nombrosos reptes "i un dels més rellevants és el de la nostra articulació territorial", però afig: "També hem de superar la fractura social i econòmica en la qual es va sumir la Comunitat Valenciana".

En aquest sentit, afig el president, "sense caure en l'autocomplaença, podem mostrar-nos esperançats", amb dades com els de l'atur de la setmana passada, segons els quals la Comunitat va ser l'autonomia que més ocupació va crear i que segons les estimacions d'AiREF "liderarem enguany el creixement econòmic d'Espanya".

"Fractura emocional existent"

No obstant açò, i malgrat aquest escenari d'estabilitat i progrés econòmic, "assistim amb preocupació lògica als fets ocorreguts a Catalunya". I assenyala sobre aquest tema: "Ens entristeix molt especialment la fractura emocional existent, però no podem aplicar una mirada reduccionista".

"El problema territorial és més profund i afecta al conjunt de l'estat", afig, i assenyala que és "inqüestionable" que l'actual configuració autonòmica no garanteix de forma efectiva la igualtat entre persones, malgrat ser un dels valors superiors del nostre ordenament constitucional.

Davant açò, el Consell ha mantingut des del primer dia una actitud de "lleialtat reivindicativa", i afirma que s'han impulsat solucions amb voluntat de consens.

"Creiem honestament que hem de replicar les bones formes polítiques que van fonamentar els acords de la transició, procurant la participació de totes les forces polítiques, sense exclusions, per a aconseguir uns pactes territorials".

Unitat en pro d'un finançament just

En particular, agrega, "creiem que les forces polítiques valencianes han de mantenir la unitat mostrada en els acords per a un finançament i unes inversions justes", especialment després de conèixer que s'ha atès la proposta valenciana i s'ha fixat una data per a la reforma del sistema de finançament en els dos pròxims mesos.

"Ens enfrontem al major desafiament polític des de 1981", afirma Puig, qui sol·licita a la líder del PP que "en atenció a la seua voluntat de consens mostrada en la seua carta" se sume a la societat civil, a la resta de partits polítics i als representants dels treballadors en la manifestació del pròxim dia 18 a València.