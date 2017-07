Ximo Puig aconsegueix el doble d'avals que el sanchista Rafa García de cara a les primàries del PSPV

Una vegada completada la primera etapa de les primàries del PSPV, la de la recollida d'avals, Ximo Puig parteix amb un clar avantatge en la carrera mantenir el lideratge dels socialistes valencians. Així, el president de la Generalitat ha aconseguit reunir un total de 8.120 suports per les 4.600 signatures recaptades per l'alcalde de Burjassot, el sanchista Rafa García. El mínim necessari d'avals per a oficialitzar la candidatura era 1.800.

D'aquesta manera, i al contrari que el que va passar en les primàries del PSOE, quan Pedro Sánchez es va imposar amb claredat a la presidenta andalusa tant en avals com en les votacions en primàries malgrat el suport explícit del cap del Consell i la majoria dels càrrecs més significatius del PSPV, el líder dels socialistes valencians ha quasi doblat al candidat recolzat pel secretari general del PSOE i la seua mà dreta, José Luis Ábalos, a més de per les plataformes que van impulsar a Sánchez.

Ara, i a falta de la verificació dels suports, els candidats disposen de tres dies -fins al dia 5 de juliol- per a la presentació de recursos i la proclamació de les candidatures. La votació de les primàries per a triar al futur secretari general dels socialistes valencians tindrà lloc el pròxim 16 de juliol, mentre que el PSPV celebrarà el seu XIII congrés nacional els dies 28, 29 i 30 de juliol a Alacant.

Des de la candidatura de l'alcalde de Burjassot ('La força de la militància'), que s'ha mostrat molt crític amb Ximo Puig des que va anunciar la seua intenció de disputar-li la direcció del PSPV al cap del Consell, han destacat aquest diumenge que ha arreplegat 4.600 avals "sense pressions ni coaccions". Per la seua banda, 'L'Esquerra en marxa', la candidatura de Ximo Puig, ha ressaltat que les seues més de 8.100 suports s'han produït "per convicció" i que el president representa "el canvi i la integració".