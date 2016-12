Ximo Puig exigeix per al 2017 la fi de la “discriminació” dels valencians en matèria de finançament

Ximo Puig ha reivindicat en el seu discurs de cap d’any el treball d’un Consell que “està complint” amb un marc d’“estabilitat, honradesa i diàleg”, encara que reconeixia que “encara ens queda quasi tot per fer”, amb drets per reparar i molt de teixit econòmic per reconstruir. Ha defensat la “diversitat” del seu govern, una diversitat “gestionada des del diàleg”.

El president valencià ha anunciat per al 2017 l’entrada en vigor de la Llei de la funció social de l’habitatge i de la Llei de renda mínima garantida , així com també es començarà a treballar en l’Agència Valenciana de la Innovació o es posarà en marxa un pla (Generació Talent) per a evitar la fuga de cervells i intentar repatriar els que han emigrat durant la crisi.

Finançament autonòmic

Com no podia ser d’una altra manera, Ximo Puig ha dedicat una part del seu discurs a exigir un millor finançament per a la Comunitat Valenciana i per als seus 5 milions d’habitants: “Volem respecte. Cap error passat pot donar cobertura a la discriminació en el present ”. Per això, “ tots a una veu, exigirem un finançament just per a les nostres escoles, per a les universitats, per als hospitals, la dependència, les infraestructures, el suport a l’economia productiva i la lluita contra la desocupació insuportable dels nostres joves”.

El cap del Consell confia que, després d’un 2016 que “ha començat a ser el principi del final de la invisibilitat dels valencians”, 2017 siga “el principi del final de la discriminació”.

Recuperar els “ valors dels valencians”

El cap del Consell advoca per recuperar els “ valors dels valencians, els valors de sempre: l’honestedat, el coratge, el treball i la solidaritat”. En aquest punt, s’ha referit al patiment dels refugiats que fugen de zones com Alep i ha fet un crida perquè Europa “afronte els problemes històrics amb valentia, amb coratge, en contra dels que atien la por i la xenofòbia”, defensant els drets “per damunt de les fronteres”.

Des d’Oriola

El president de la Generalitat ha triat la ciutat alacantina d’Oriola, i concretament la casa de Miguel Hernández –de la mort del qual es compleix el 2017 el 75é aniversari–, com a escenari del seu missatge de cap d’any, el segon que ofereix com a cap del Consell . Puig ha recordat uns versos del poeta oriolà : “Vientos del pueblo me llevan; vientos del pueblo me arrastran; me esparcen el corazón; y me aventan la garganta”, uns vents que guien el Consell a governar “per a tots”. “El nostre propòsit és cosir aquesta terra diversa i una societat massa fracturada per la desigualtat”, ha dit, alhora que feia un crida a la unitat.

A més, l’escenari escollit ha estat un dels llocs que va ser afectat pel fort temporal de pluges de fa a penes dues setmanes, que va provocar el desbordament del riu Segura al pas per la localitat del Baix Segura. Precisament, les seues primeres paraules han estat per als que van patir els efectes del temporal, així com de reconeixement al treball del personal d’emergències.