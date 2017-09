Ximo Puig anuncia que rescatarà també per a la gestió pública l'hospital de la Marina

El president de la Generalitat Valenciana ha destacat el creixement econòmic, les millores socials i la recuperació de la reputació de la Comunitat Valenciana com a avanços en l'equador de la legislatura. Però, sobretot, el fet que "la veu dels valencians comença a escoltar-se". I , entre els anuncis, ha assegurat que, a més de revertir per a la gestió pública la concessió de l'hospital de la Ribera, el procés de la qual ja està en marxa, iniciarà el procediment per a recuperar també l'hospital de la Marina.

Amb un minut de silenci pel policia assassinat dimarts en el bari de Russafa, a València, i l'agraïment a les autoritats que lluiten enfront del terrorisme, Ximo Puig, ha començat la seua intervenció aquest dimecres en l'examen anual que suposa el debat de política general, i que avalua la meitat de la legislatura del Govern del Botànic.

En la primera part de la seua intervenció, el president ha destacat el creixement econòmic i la millora en la reputació de la Comunitat valenciana, malgrat un context complicat marcat per l'infrafinançament, el dèficit d'inversions i el problema territorial "que va més enllà de Catalunya", com va assenyalar en la seua reunió de la passada setmana amb Mariano Rajoy.

De la reunió Puig va eixir amb altres dues reunions pactades amb ministres, Hisenda i Infraestructures, per a solucionar els dèficits valencians. Segons el president, "en dos anys hem passat de ser invisibles a Espanya a ser un actor rellevant". Una presència important també a Europa, on s'ha reunit amb diversos comissaris de la UE i amb el president de la Comissió europea, Jean-Claude Juncker. "Hem reconectat amb Espanya i amb Europa", ha assenyalat.

Durant la primera part de la intervenció, el president s'ha centrat en les actuacions del Govern per a millorar els drets socials. Puig ha recordat la incorporació de 460 avaluadors per a incorporar a persones depenents al sistema de prestacions socials, a la reducció de les llistes d'espera en sanitat, a les actuacions contra la violència masclista (el pacte valencià i el protocol per a treballadores públiques), així com la reversió del model de l'hospital d'Alzira.

En aquest apartat, Puig ha avançat un Pla Ribera d'inversió pública en aqueixa àrea sanitària. I ha fet un nou anunci en relació amb un altre dels hospitals de gestió privatitzada en el seu moment pel PP, l'hospital de la Marina. "els anuncie que anem a iniciar els tràmits per a resoldre la concessió", ha dit. I ha afegit: "Es tracta d'una intervenció motivada i la voluntat és fer-ho des del diàleg i atenent a la màxima seguretat jurídica".

El blindatge de l'Estat de Benestar és necessari per a preparar un dels principals reptes per al pla de futur del Govern valencià. "Hem de preparar la Comunitat Valenciana per al repte social", ha assenyalat en referència a l'atur, el canvi climàtic i el terrorisme.

Pla de construcció de col·legis i altres anuncis

Un pla de construcció i millora de centres educatius dotat amb 700 milions d'euros ha sigut un dels principals anuncis de Puig en la seua intervenció. L'objectiu és construir 200 nous col·legis i reformar uns altres.

El president també ha anunciat la signatura del pacte valencià contra la violència de gènere, l'augment del nombre d'avaluadors de discapacitat, que passaran dels 18 que va deixar el PP a 450, l'ampliació de l'hospital Clínic de València, l'avanç del pla de rehabilitació del parc públic d'habitatges, i l'obertura d'una subseu de IVAM a Alcoi.

La creació d'un Districte Digital en les instal·lacions del que va anar la Ciutat de la Llum a Alacant, és un dels anuncis més cridaners realitzats pel cap del Consell, que també ha destacat un fons de 70 milions de l'Institut Valencià de Finances per a recolzar noves vies d'inversió i la creació d' star ups, així com un pla de tres milions d'euros per a acabar amb la bretxa digital en els municipis en risc de despoblació.

El president sap no obstant açò que tots aquests anuncis tenen difícil compliment sense fons ni partides pressupostàries. "Hi ha moltes reformes que depenen de l'Estat, com les de drets laborables. Però si hi ha una inajornable és la del finançament" ha sentenciat el president. "Per açò la nostra unitat com a poble és fonamental", ha reiterat.

"En la reunió amb Rajoy li vaig traslladar que la reforma del sistema no pot esperar més. Cada dia que passa és un dia més de desigualtat", per la qual cosa insta de nou al president del Govern que complisca l'acord de la Conferència de Presidents per a establir un nou model abans que acabe l'any.