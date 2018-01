Un any després del compromís de Rajoy amb els presidents autonòmics, sense notícies del nou model de finançament

Ara fa tot just un any, el 17 de gener de 2017, se celebrava a Madrid la Conferència de Presidents en la qual Mariano Rajoy acordava amb els mandataris autonòmics que el nou sistema de finançament estaria finalitzat abans d'acabar 2017. Un compromís que, com a molts altres del cap de l'Executiu, ha quedat en paper mullat, ja que res se sap un any després del nou model de finançament, la reforma del qual sembla posposada sine die.

Amb l'excusa del 'procés' català, el Govern de Mariano Rajoy i Cristóbal Montoro no ha mogut peça alguna de cara a afrontar una modificació que és vital per a la Comunitat Valenciana que, com ha quedat acreditat, és l'autonomia pitjor finançada de l'Estat. El Consell porta dos pressupostos reservant una partida fictícia de més de 1.300 milions d'euros en els seus comptes anuals a compte de l'nfrafinançament.

De res han servit que milers de valencians -encapçalats pels agents socials (sindicats i patronal)- isqueren al carrer per a exigir un "finançament just", les pressions del Consell o les paraules del líder del PSOE, Pedro Sánchez, qui a València va exigir a Rajoy que complira amb el seu compromís i abordara aquesta qüestió "abans del 31 de desembre". Ha faltat "voluntat política", denuncien des de la Generalitat Valenciana, que han recordat que amb el contingent basc sí que va haver-hi un "ràpid" acord.

No obstant açò, des del Partit Popular valencià, el seu líder, Isabel Bonig, ha insinuat aquesta mateixa setmana que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha suggerit "en els despatxos de Madrid" que no vol la reforma del model de finançament, al mateix temps que defensava el compromís de l'Executiu amb aquesta modificació que deixava de nou en mans del PSOE.

Informe dels experts

El passat mes de juliol es coneixia l'informe dels experts en matèria de finançament, un document de més 160 pàgines que advocava, entre altres qüestions, per l'eliminació de la clàusula del statu quo, que beneficia a algunes autonomies amb un major finançament per càpita. No obstant açò, el document descartava la reivindicació de la quitació del deute, tal com reclama la Comunitat Valenciana.

Precisament, l'expert valencià en la comissió, Francisco Pérez, va formular un vot particular en el qual reclamava que la reestructuració del deute incloguera la condonació i recordava que aquest endeutament, en el cas d'algunes comunitats com la valenciana, no obeeix a excessos de despesa sinó a un insuficient finançament.