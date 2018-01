La confessió de Francisco Correa "és l'enèsima evidència que el PP és sinònim de corrupció"

Compromís responsabilitza Francisco Camps del "saqueig de fons públics" i assegura que la confessió del líder de Gürtel "constata el que tots sabíem"

Podem exigeix l'expresident de la Generalitat que renuncie al seu càrrec en el Consell Jurídic Consultiu ja que la seua permanència en aquest òrgan resulta "incomprensible"

Ciutadans considera que el PPCV "no té temps suficient per a demanar perdó per la pèssima imatge que s'ha donat de la Comunitat Valenciana en els últims 20 anys"