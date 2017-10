El pressupost de la Generalitat creix un 6,7% fins a 15.224 milions per al 2018

Els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018 ascendeixen a 15.224 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment del 6,7% respecte dels comptes d’enguany, segons ha informat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

Oltra ha assenyalat en la roda de premsa posterior al ple del Consell extraordinari en què s’han aprovat els tercers pressuposts de l’actual Govern valencià que aquests continuen posant al centre de la política les persones, i inclouen una partida per a reivindicar un finançament autonòmic justa.

Segons ha dit, es tracta dels “millors” pressupostos que ha tingut la Generalitat des de l’autogovern, centra les bases del futur de la Comunitat i destinen cada dia 34,9 milions d’euros a inversió en polítiques socials.

Soler, content

Per la seua banda, el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, que ha acompanyat Oltra en la roda de premsa, ha afirmat que el Govern valencià està “molt content” amb el seu projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2018, que ha qualificat com “els més madurs del Govern del Botànic”, i confia que Podem acabe donant suport a aquests comptes.

Després de presentar els pressupostos al president de les Corts Valencianes, Enric Morera, perquè inicien la tramitació parlamentària, Soler ha considerat que les negociacions d’aquests últims quinze dies amb Podem per a tancar els comptes són normals i espera que aquesta formació vote finalment a favor dels pressupostos, perquè això donaria “gran estabilitat” i demostraria que “els interessos de la ciutadania estan per davant”.

Segons Soler, les “dificultats” plantejades per Podem són de caràcter quantitatiu, perquè en el terreny conceptual aquesta formació és també sòcia del Botànic i tot el que es proposa en els pressupostos “està dins de marc de l’acord del Botànic”.

Un altre tema, ha apuntat, “és què es vol fer” i ha assenyalat que ell, com a responsable de les finances de la Generalitat, ha dit, no sols a Podem sinó també a companys de govern, que “les coses són com són” i que hi ha restriccions a què cal fer front “sense fer mal a les polítiques iniciades fa dos anys”.

Soler ha destacat que en l’elaboració d’aquests comptes s’ha intentat “desplegar l’ampliació del Botànic” i s’ha treballat molt per “confluir dins del Govern” i crear les condicions perquè “el tercer soci puga aprovar-les”.

Ha explicat que han treballat amb les magnituds que al juliol va plantejar el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) perquè encara no s’ha concretat res del nou model de finançament que ha d’estar preparat abans que acabe l’any. “Estem molt contents i tractem d’expressar amb molta rotunditat que volem que els valencians visquen un poc millor l’any que ve”, ha avançat Soler.

En aquest sentit, ha explicat que han volgut seguir “la senda de fa dos anys, consolidant el que s’estava fent i ampliant algun dels nous drets socials”, dins del marc de les limitacions que ens donen les restriccions que vénen de Madrid”, perquè, segons ha destacat, “som una hisenda subestatal”.