La llei valenciana de la Infància obligarà l'agressor a abandonar la llar en casos de violència contra un menor

L'esborrany de la nova llei de la infància i l'adolescència de la Generalitat donarà una protecció especial als xiquets i les xiquetes víctimes de violència de gènere i els considerarà víctimes també de violència de gènere, segons ha avançat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, després de presidir la reunió de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, convocada per a analitzar els últims casos de violència de gènere registrats a la Comunitat Valenciana, concretament a Elda i a Alzira.

Oltra ha explicat algunes de les mesures, incloses ja en l'esborrany de la nova llei de la infància i adolescència i que en el cas dels xiquets i xiquetes, "els va a protegir més enfront de la violència i enfront de la violència masclista", ha subratllat.

En aquesta línia, la vicepresidenta del Consell ha precisat que la normativa valenciana inclou també, que en els casos de violència intrafamiliar contra un xiquet o una xiqueta en una casa, "siga l'agressor el que haja d'anar-se de la casa i no a l'inrevés com està ocorrent ara", perquè "em sembla increïble que siga la víctima la que haja d'anar-se", ha manifestat.

A més, Oltra ha anunciat que la Generalitat va a canviar els protocols perquè l'Advocacia de la Generalitat "puga intervenir com a acusació popular en el cas d'assassinats de xiquets i xiquetes i també quan és motivat per un cas de violència de gènere".

Assassinats a Elda i Alzira

D'altra banda, Mónica Oltra ha explicat que en la reunió de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, s'han analitzat els processos dels assassinats masclistes d'Elda i Alzira, però que encara és prompte per a traure conclusions definitives, perquè hi ha que analitzar en profunditat els informes aportats en la reunió.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que en el cas de Alzira no hi havia cap antecedent, ni en ni en el Centre Dona 24 hores, ni en Sanitat, ni en l'aula, mentre que en el cas d'Elda ha sigut tot el contrari lloc que hi havia ja un procediment judicial en marxa.

Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

D'altra banda, la vicepresidenta de l'Executiu ha ressaltat la importància del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, subscrit per 63 representants d'institucions, partits polítics i entitats socials i cíviques que han participat en l'elaboració d'aquest document i que compta amb 293 mesures encaminades a eradicar la violència de gènere i masclista.

El Pacte incorpora les propostes de la subcomissió sobre l'eradicació de la violència de gènere del Les Corts Valencianes i de l'Informe sobre l'atenció i protecció a les víctimes del Síndic de Greuges.

Està estructurat en cinc eixos estratègics, que se subdivideixen en 21 objectius amb un total de 293 mesures concretes a impulsar. Els cinc eixos són garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar a la societat, coordinar el treball en xarxa per a l'atenció de dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles, socialitzar el problema i garantir la dotació pressupostària estable per a poder desenvolupar i implementar els objectius.

Mónica Oltra ha indicat que el pacte pretén "socialitzar i visibilitzar la violència" així com aconseguir, "unitat d'acció, recursos suficients i sinergies per a fer efectius els compromisos" amb l'objectiu "d'aconseguir una societat més lliure, igualitària, diversa i segura per a les dones".